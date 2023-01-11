入伍期間曾合體ZE:A，又出演《白Packer》、為軍隊同期唱祝歌～金桐俊今日退伍啦！

男團ZE:A帝國之子「忙內」，跨足歌唱與演戲的金桐俊，今（11）日正式退伍，結束了1年又6個月的兵役。

金桐俊2021年7月12日以陸軍身分入伍，第一名的成績結束了基礎軍訓被拔擢為特級戰士，於一師團前進部隊（日月城大隊）新兵教育大隊擔任助教。



雖然在軍中服役，金桐俊可是沒少在螢光幕前露臉，去年1月和ZE:A成員合體通話，聊了任時完的《Tracer》、驕傲提到自己是部隊裡的宣傳精靈，6月又驚喜出演綜藝節目《白Packer》（背包主廚；白老師的背包食堂）曝光軍中況，與白種元繼《美味的廣場》再次攜手料理，相逢場面感動許多觀眾。



除了以聲音和ZE:A團員合體，並在綜藝節目上露臉之外，金桐俊還幾度在休假期間參與軍中同袍的婚禮獻唱祝歌。藉由現場賓客錄下的影片，美聲也讓粉絲稍微緩解了相思。



今日退伍，金桐俊於IG都發文：「退伍。很快就會和大家見面，感謝等待，前進！」官方Twitter也更新：「DONG JUN IS BACK」無論入伍還是退伍，金桐俊IG的留言都充滿著「藍勾勾」名人，此次退伍如李相燁、辛叡恩、李知勳、Block B U-Kwon等人都獻上祝福，ZE:A隊友旼佑也在其中。







金桐俊所屬經紀公司MAJOR9對外表示金桐俊已收到電視劇、電影與綜藝節目等邀約，已進行作品的出演討論。金桐俊入伍前演出的SBS電視劇《朝鮮驅魔師》慘遭腰斬，粉絲上一次見到他演戲應是2020年的事了，相信很快就能看見金桐俊以演技回歸。至於綜藝節目，有沒有機會看見他出演《白Packer》第2季呢？‎白種元已透露第2季「要做」，希望能見亦師亦友的兩人再合作！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞