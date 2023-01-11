吸血鬼版《我的室友是九尾狐》？玉澤演繼《Blind》迅速回歸與《說出你的願望》「河俊京」主演《心跳》

KBS 2TV全新月火劇《心跳》，今（11）日宣布由玉澤演與元志安（元智安）攜手演出，以「吸血鬼」作為題材。

《心跳》劇情敘述「鮮于血」是個等了百年就差一天而未能變成人類的「半人半吸血鬼」，遇上了明明是人類卻沒有人情味的「周仁海」，兩個人偶然開始了同居生活，是部找尋溫暖的「性命擔保共生羅曼史」。

玉澤演飾演半人半吸血鬼「鮮于血」，百年來為了成為人類而穴居，瘋了的只吃艾草和大蒜堅持下來；元智安飾演人類「朱仁海」，因為經濟狀況不佳而拚命打工，是個冷漠毫無同情心的人，和鮮于血生活之後倒開始有了人性。



玉澤演去年9月才帶來《Blind》（BLIND局中人），沒想到很快就要回歸進入新劇組。而元志安曾演過《D.P：逃兵追緝令》李濬榮的女友，去年8、9月演出《說出你的願望》扮演曾和池昌旭相依為命的「河俊京」，每每出場都有一定的存在感。



光看《心跳》劇情概述，你是否也想到了《我的室友是九尾狐》（心驚膽顫的同居）？不過這次不是九尾狐了而是吸血鬼，吸血鬼題材近年也比較少見，上一次利用此題材的應該是網路劇2021年的《吸血姐妹》與2022的《想咬一口的嘴唇》了。



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