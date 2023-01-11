入伍期间曾合体ZE:A，又出演《白Packer》、为军队同期唱祝歌～金桐俊今日退伍啦！

男团ZE:A帝国之子「忙内」，跨足歌唱与演戏的金桐俊，今（11）日正式退伍，结束了1年又6个月的兵役。

金桐俊2021年7月12日以陆军身分入伍，第一名的成绩结束了基础军训被拔擢为特级战士，於一师团前进部队（日月城大队）新兵教育大队担任助教。



虽然在军中服役，金桐俊可是没少在萤光幕前露脸，去年1月和ZE:A成员合体通话，聊了任时完的《Tracer》、骄傲提到自己是部队里的宣传精灵，6月又惊喜出演综艺节目《白Packer》（背包主厨；白老师的背包食堂）曝光军中况，与白种元继《美味的广场》再次携手料理，相逢场面感动许多观众。



除了以声音和ZE:A团员合体，并在综艺节目上露脸之外，金桐俊还几度在休假期间参与军中同袍的婚礼献唱祝歌。藉由现场宾客录下的影片，美声也让粉丝稍微缓解了相思。



今日退伍，金桐俊於IG都发文：「退伍。很快就会和大家见面，感谢等待，前进！」官方Twitter也更新：「DONG JUN IS BACK」无论入伍还是退伍，金桐俊IG的留言都充满著「蓝勾勾」名人，此次退伍如李相烨、辛睿恩、李知勋、Block B U-Kwon等人都献上祝福，ZE:A队友旼佑也在其中。







金桐俊所属经纪公司MAJOR9对外表示金桐俊已收到电视剧、电影与综艺节目等邀约，已进行作品的出演讨论。金桐俊入伍前演出的SBS电视剧《朝鲜驱魔师》惨遭腰斩，粉丝上一次见到他演戏应是2020年的事了，相信很快就能看见金桐俊以演技回归。至於综艺节目，有没有机会看见他出演《白Packer》第2季呢？‎白种元已透露第2季「要做」，希望能见亦师亦友的两人再合作！

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