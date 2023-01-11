真情侣的撒糖法！《換乘戀愛2》娜妍＆熙斗兩人日常通話超甜，還在節目中互相告白♥

10日公開的YouTube綜藝《帶輪子的嘴3》是《換乘戀愛2》娜妍和南熙斗出演，節目中他們最終選擇復合，一直交往到現在。

李龍真問熙斗：「不會說『我愛你』、『妳好漂亮』這種吧？」娜妍則「爆料」熙斗最近改變很多：「很常被問『熙斗歐爸對妳好嗎？』這種，真的變了很多，現在還會表達愛意。」兩人還公開日常生活中通話的樣子，娜妍問：「在幹什麼呢？」熙斗回答說：「我？當然是在想你。」和《換乘戀愛2》當時漠不關心截然不同，讓所有人大吃一驚。娜妍還開心地說：「但這不是編得哦！真的會這麼做。」



他們還以吵架和好的方式爲主題進行討論，曹世鎬、PUNGJA、熙斗表示最好馬上和好。相反，Gabee、李龍真、KWAKTUBE、娜妍則選需要時間。KWAKTUBE 還問熙斗：「（吵架時）不是會生氣，更生氣的類型嗎？」熙斗也解釋：「短影片不是我的全部樣子，當時在娜妍身上堆積很多東西。」娜妍也說現在自己傾向快點和好，當時是因為和好的時間不同，所以出演當時經常吵架。



最後，曹世鎬還提議錄影音信給對方，熙斗對娜妍說：「娜妍啊～謝謝你一直照顧我，我今後也會更努力照顧你的，以後也拜託你了！」娜妍則對熙斗說：「謝謝你這麼愛我，我很開心～現在大家都發現你的可愛了，我愛你。」整段影片中兩人都笑得好幸福啊～～



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