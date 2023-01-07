[提及劇情]《黑暗榮耀》的TMI〜那些我們曾錯過的細節！宋慧喬隱藏的一顆棋子是她、教室後的畫作、神秘的房仲奶奶

看完《黑暗榮耀》後有許多經典台詞與名場面想必在大家的腦中揮之不去，不過在我們還沒投入劇情的前幾集，是否沒留意到許多細節？

1. 神秘的房仲奶奶

可說是劇中除了宋慧喬外第一個登場的人物，「終於搬進來啦？花了好久時間喔〜」「陶器花盆丟掉前要先打破」還介紹魔鬼與天使喇叭花，總是話中有話的她究竟是誰？在第五集中，宋慧喬好奇的問她為何以超低價格租給她房子？「教師的薪水又不是很高」奶奶回答。房仲奶奶為何已知宋慧喬要成為小學老師的復仇計畫？甚至後續李到晛搬到世明市的住所與診所地點也是由她推薦，她似乎站在一旁觀看這齣好戲。有網友分析她的身分可能是消失的屍體尹素禧的奶奶，大家覺得有可能嗎？



2. 同珢的好友金景蘭

還記得同珢（鄭知蘇飾）退學後再度來到體育館，對涎鎮（辛睿恩飾）說著「從今天開始，我的夢想就是妳」，當時正在被霸凌的人就是金景蘭。金景蘭其實是同珢的好友，從兩人一起看到世俊因為被同學發現色弱而爆打人的現場，可從名牌上看出。



總是跟在涎鎮身邊幫她換鞋，也在世俊開的店裡擔任櫃檯小姐，還在這五人身邊打轉的金景蘭，時常在劇中露出想報復的神情。她在同珢第一次到店內找孫明悟，正在試穿綠色高跟鞋時也在現場，她是否早已與同珢聯手？或是她也驚訝改頭換面的同珢？看來第二季她將有更多戲份。



3. 圍棋的定義

「在寂靜中猛烈地，在沉默中逐漸逼近」由朱如炡（李到晛飾）所說出圍棋的技法讓同珢一聽就愛上，因為那正是她想要的漸進式復仇。金銀淑作家也提到，宋慧喬與李到晛在公園內打算展開圍棋教學的第一天，是她為兩人所寫下的第一場戲。



4. 空姐崔惠程下跪現場是特製

一心想嫁給有錢人的崔惠程與未來婆婆見面時，同珢竟然也出現了，崔惠程意識到自己必須選邊站，立刻下跪求饒。這座寺廟後方原本沒有這些灶爐，但卻為了拍攝這一幕而特別打造。因為宋慧喬必須隨手抽出一根正在燃燒的木柴指向對方，就像當時無反抗力的她正被無情的電棒捲燙傷自己。



5. 帶了色弱矯正隱形眼鏡仍藏不住缺點的世俊

在李莎拉開畫展時好友們全部前往捧場，世俊指著一幅藍色的畫說：「我要買這個」，因為旁邊另外兩幅畫一幅是紅色一幅是綠色，對世俊來說只看得出藍色的那一幅。



6. 教室後的畫作象徵霸凌五人幫

在同珢順利當上老師後自己一人走進了這個屬於她的體育館，牆上有些圖畫一看就覺得不是一年級小孩的畫作，其實這些人物畫代表的就是這五位霸凌者。包含了穿著紅衣服還有綠色頭髮的世俊（圖中的顏色都是色弱的他無法區分的），以及造型特殊綁著馬尾的明悟，胸前有法國國旗的是畫家李莎拉，以及常常伸長脖子自拍的空姐崔惠廷被畫成長頸鹿，最後則是黑色上衣搭配黃短褲的涎鎮。



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