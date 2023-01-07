《Missing：他們存在過2》實際行動幫助失蹤者家屬：片尾附182專線、預告與官網刊尋人啟事

以替失蹤亡靈找回回家的路為主題，因動人情節打動人心獲得好評，《Missing：他們存在過》目前以第2季回歸，不僅持續利用劇情引發大眾對失蹤議題的關注，更透過了實際行動幫助失蹤者家屬。

或許有些觀眾曾注意到，第2季第1集的片尾附上了失蹤兒童舉報專線182，而片頭的風格也變得很不一樣，第1季用CG製作畫面介紹主演群，第2季轉為用實際家庭影像開啟序幕。比起第1季的奇幻，第2季更有寫實感，很快就會讓觀眾聯想實際生活是不是也有許多人正在尋找失蹤的家人。



而每集播出之後，劇組於YouTube、Naver TV所放上的預告片，結尾也都會附上一則失蹤兒童的尋人啟事，同時有個旁白「尋找失蹤兒童，失蹤兒童的專線是182」，那是由主演演員們高洙、許峻豪、安昭熙、李姃垠與金東輝輪流錄製的聲音。



打開‎《Missing：他們存在過2》官方網站‎，你還會發現有個區塊「尋找失蹤兒童活動」。活動主要是向大眾宣傳最快找到家人的方式是透過DNA檢驗，可以鼓勵自己身邊所知道的失蹤者家屬或是失蹤兒童，到附近警察署進行DNA檢驗建檔。活動頁面亦刊出了多起兒童尋人啟事，也就是預告片所放上的，部分孩童有AI繪出的「現今推測模樣」供參考。



整個活動是和政府的保健福利部，及其設立的兒童權利保障院合作，為了更有力推行活動，主演演員們拍攝了影片「見了時間靜止的朋友」，內容反轉讓演員和收看的觀眾都忍不住淚流了吧？此影片也是tvN上傳的YouTube影片當中罕見加上英語字幕的，有網友留言點出：「過去有兒童福利機構（育幼院）擅自把孩子帶到海外領養，所以添加英語字幕把失蹤兒童的訊息翻譯成英語也不錯。」影片也收到了不少英語留言，顯見活動如實傳播到了海外。

《Missing：他們存在過2》將劇情裡的善舉延伸到了戲外，實際付諸行動讓觀眾無不更加動容，有人留言表示透過劇情對於「失蹤」有了更多想法與關注，並感謝劇組帶來的良善立意，也有人祈求失蹤者家屬早日和失蹤家人團聚，或像影片中許峻豪所說，希望家屬健健康康，「在團聚那天務必維持健康的模樣」。

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