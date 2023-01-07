[提及剧情]《黑暗荣耀》的TMI〜那些我们曾错过的细节！宋慧乔隐藏的一颗棋子是她、教室后的画作、神秘的房仲奶奶

看完《黑暗荣耀》后有许多经典台词与名场面想必在大家的脑中挥之不去，不过在我们还没投入剧情的前几集，是否没留意到许多细节？

1. 神秘的房仲奶奶

可说是剧中除了宋慧乔外第一个登场的人物，「终於搬进来啦？花了好久时间喔〜」「陶器花盆丢掉前要先打破」还介绍魔鬼与天使喇叭花，总是话中有话的她究竟是谁？在第五集中，宋慧乔好奇的问她为何以超低价格租给她房子？「教师的薪水又不是很高」奶奶回答。房仲奶奶为何已知宋慧乔要成为小学老师的复仇计画？甚至后续李到晛搬到世明市的住所与诊所地点也是由她推荐，她似乎站在一旁观看这出好戏。有网友分析她的身分可能是消失的尸体尹素禧的奶奶，大家觉得有可能吗？



2. 同珢的好友金景兰

还记得同珢（郑知苏饰）退学后再度来到体育馆，对涎镇（辛睿恩饰）说著「从今天开始，我的梦想就是你」，当时正在被霸凌的人就是金景兰。金景兰其实是同珢的好友，从两人一起看到世俊因为被同学发现色弱而爆打人的现场，可从名牌上看出。



总是跟在涎镇身边帮她换鞋，也在世俊开的店里担任柜台小姐，还在这五人身边打转的金景兰，时常在剧中露出想报复的神情。她在同珢第一次到店内找孙明悟，正在试穿绿色高跟鞋时也在现场，她是否早已与同珢联手？或是她也惊讶改头换面的同珢？看来第二季她将有更多戏份。



3. 围棋的定义

「在寂静中猛烈地，在沉默中逐渐逼近」由朱如炡（李到晛饰）所说出围棋的技法让同珢一听就爱上，因为那正是她想要的渐进式复仇。金银淑作家也提到，宋慧乔与李到晛在公园内打算展开围棋教学的第一天，是她为两人所写下的第一场戏。



4. 空姐崔惠程下跪现场是特制

一心想嫁给有钱人的崔惠程与未来婆婆见面时，同珢竟然也出现了，崔惠程意识到自己必须选边站，立刻下跪求饶。这座寺庙后方原本没有这些灶炉，但却为了拍摄这一幕而特别打造。因为宋慧乔必须随手抽出一根正在燃烧的木柴指向对方，就像当时无反抗力的她正被无情的电棒卷烫伤自己。



5. 带了色弱矫正隐形眼镜仍藏不住缺点的世俊

在李莎拉开画展时好友们全部前往捧场，世俊指著一幅蓝色的画说：「我要买这个」，因为旁边另外两幅画一幅是红色一幅是绿色，对世俊来说只看得出蓝色的那一幅。



6. 教室后的画作象徵霸凌五人帮

在同珢顺利当上老师后自己一人走进了这个属於她的体育馆，墙上有些图画一看就觉得不是一年级小孩的画作，其实这些人物画代表的就是这五位霸凌者。包含了穿著红衣服还有绿色头发的世俊（图中的颜色都是色弱的他无法区分的），以及造型特殊绑著马尾的明悟，胸前有法国国旗的是画家李莎拉，以及常常伸长脖子自拍的空姐崔惠廷被画成长颈鹿，最后则是黑色上衣搭配黄短裤的涎镇。



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