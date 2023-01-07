《信徒》導演全新打造震撼動作場面！疑點重重的峭壁酒店內將上演《鬼影戰》2月3日上映

堪稱今年開春最強卡司陣容的韓國電影《鬼影戰》，集合《雞不可失》人氣女星LEE HANEE(李荷妮)、《魷魚遊戲》《紙房子：韓國篇》實力派男星朴海秀、《寄生上流》朴玿談及《薄荷糖》影帝薛景求、《分手的決心》徐現宇、《梨泰院CLASS》金東希共同演出，電影靈感取材自麥家小說「風聲」，由《信徒》導演李海暎執導，眾星以驚艷造型登場，全片除了各懷鬼胎抓內鬼，導演更顛覆《風聲》劇情，加入震撼武打動作場面讓觀眾血脈賁張，台灣檔期將於元宵檔2月3日上映。

《鬼影戰》故事設定在1933 年的朝鮮京城，新任總督抵達京城的第一天，就遭反叛組織暗殺，護衛隊長收到情報是代號「鬼影」的間諜滲透進入總督府執行任務，因此設下陷阱揪出五名嫌疑犯，將他們關在懸崖邊的飯店，五位嫌疑犯必須在24小時內證明自己清白，或舉報他人才能逃出生天，他們互相猜疑，甚至不擇手段展開殊死搏鬥，一場激烈的鬥智攻防、獵殺行動就此展開。曾以警匪電影《信徒》在韓國賣座並大獲好評的導演李海暎打造全新諜戰電影，他表示全片靈感雖然來自麥家的小說，但觀眾除了跟著五位嫌疑犯抽絲剝繭找內鬼，全片更融入更多武打動作及暗殺行動的驚心動魄過程，希望帶給觀眾全新體驗。



以電影《雞不可失》演出傻憨女警爆紅，又在電視影集《ONE THE WOMAN雙重人生》創下高收視與高人氣女星LEE HANEE(李荷妮)，於去年6月升格為新手媽媽，《鬼影戰》是她產後復出宣傳的第一部電影，片中她飾演總督府通訊科紀錄專員朴瑳耿，她表示在這部電影中過足戲癮，除了與多位實力派演員切磋演技，全片武打動作戲超多讓她必須化身「特務女打仔」吃足苦頭，她說：「導演要求拳拳到位，非常挑戰，但這又是一部即使你知道結局也會緊張到手心出汗的電影，這次能演到一個有著深層憤怒和痛苦的多面向角色，我感到相當開心！」



而實力派男星朴海秀以影集《魷魚遊戲》創演藝生涯高峰，近期也以電視影集《毒梟聖徒》、《紙房子：韓國篇》進軍國際，電影中飾演新任總督警護隊長高原海人，他為了查出「鬼影」無所不用其極設下圈套，並對嫌疑人們進行拷問，朴海秀表示這次以全日語演出日本人是個大挑戰，他從中盡可能掌握並發揮演技，也適時的製造角色之間的緊張情緒。去年以《王者製造》拿下百想影帝的演技派男星薛景求，在片中飾演軍人出身的日本警察村山淳次，降職後被派遣到總督府內擔任通信科監督官。薛景求表示淳次是一個複雜的角色：「他是有著相互矛盾與野心的角色，他想要抓住鬼影，並且看到可能扳回尊嚴的成功機會，而我被這角色深深吸引。」



以奉俊昊《寄生上流》人氣飆升的朴玿談，這次飾演總督府政務總監直屬祕書吉永佑璃子，身為朝鮮人卻充滿野心和交際手腕，外表高雅的她實則是總督府的實權人物，她說：「佑璃子是充滿著變數的角色，所以我和導演討論了很多關於如何表達自己的想法。」片中她也首次展現極度撩人的魅力，讓人看見有別以往的演技。最近在影集《明星經紀人生存記》表現相當活躍的徐現宇，在《鬼影戰》飾演負責通信和密碼解讀的「千系長」千隱蝴，在酒店內想盡辦法就為擺脫嫌疑，他說：「我的演出甚至有『可愛』的一面，即使在日本殖民時代，我也盡力以不太沉重的語氣來表演。」《鬼影戰》將於2月3日上映。



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