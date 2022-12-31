元旦情侶提前報到！李鍾碩曾透露退伍後改變理想型「聰慧、堅強、可愛」，網驚呼：「這描述完全就是IU啊！」

今日D社爆料李鍾碩和IU已秘密戀愛4個月、曾在日本共度聖誕假期，所屬社也大方承認戀情！這令網友想起今年初李鍾碩曾提及新的理想型取向，驚呼跟IU一模一樣！

之前李鍾碩被問到理想型時一直是說「又高又瘦的女生，以藝人來說的話是李奈映前輩」，還和李奈映合作過一部戲《羅曼史是別冊附錄》。 但這個理想型似乎只到服兵役之前為止。

今年2月接受《ELLE KOREA》採訪時，李鍾碩說之前提到理想型還比較茫然，現在就很明確希望和什麼也樣的人結婚：「聰慧、堅強、能夠讓我尊敬，最重要的是可愛。」



李鍾碩當時笑說這類型應該很難找，希望神明幫他安排這樣的未來配偶，並表示現在已到「結婚也不奇怪的年齡」。

隨後推薦了最近常聽的歌，一首是紫雨林的《永遠永遠》，另一首就是IU作詞作曲的《冬眠》。 李鍾碩：「我會對詞好的歌非常代入，這兩首都非常抒情，多愁善感時聽會一下子湧上淚水。」



李鍾碩2019年3月入伍、2021年1月初退伍，沉寂一年多之後於今年7月底攜話題劇《黑話律師》回歸。 昨日他在MBC演技大賞摘得大賞，發表感言時用了很大篇幅感謝一位沒有提到姓名的人：「退伍後有很多煩惱、害怕和擔心，當時有那麼一個人給了我很好的人生方向與積極思想，想藉此機會對那位說一些話。 謝謝你一直那麼帥氣，而且我從很久以前就非常、非常喜歡你，也非常尊敬你。」。

▽昨晚的告白現場XD



韓國網友驚呼李鍾碩的理想型跟IU高度一致：「理想型改變之後，描述起來突然變得很具體kkk」、「當時看採訪就想到IU」、「IU是取向破壞者kkk」、「提到結婚時以為說的是當時的女友，沒想到是IU啊kkk」、「感覺從那時就在一起了耶，喜歡一個人的模樣是藏不住的」、「我都覺得好心動，結婚吧！」影片已定位至1:58描述理想型的片段：



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