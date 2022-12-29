網傳宋仲基受英國女友影響試鏡BBC新劇，所屬社確認後做出回應！

近日有媒體引用業內人士消息稱宋仲基去年曾試鏡BBC的新劇，猜測是受到英國女友的影響，所屬社相隔兩天終於做出回復。

據Sport Seoul本月27日報道，宋仲基拍完《黑道律師文森佐》後曾為英國BBC的新劇做試鏡準備。 一名了解當時情況的業內人士稱，當時正是韓國演員開始進軍海外的時期，以為聰慧敏銳的宋仲基是打算靠自己的力量準備試鏡，現在回想起來很可能是受到英國女友的影響。



宋仲基本月26日剛剛承認正在與一名英國女子交往。 據悉兩人去年經朋友介紹認識，經常在家附近約會。 本月7日宋仲基赴新加坡出席活動時也將女友介紹給劇組工作人員，大方認愛、毫不遮掩。



隨後有媒體發現女友是現年38歲的英國女演員Katy Saunders（凱特桑德斯，全名Katy Louise Saunders），畢業於意大利博科尼大學（Università Bocconi），現職英語教師，還有一名10歲的可愛女兒和一個兒子。



송중기 여친과 여친 딸 사진 pic.twitter.com/kyS160UOyO — 연예인 아카이브 (@showbizidol__) December 27, 2022

今年9月宋仲基出席APAN Star Awards以《黑道律師文森佐》獲得大賞時，感謝致辭就包括「Katy」及兩人的愛犬。 考慮到宋仲基拍《黑道律師文森佐》之前學過意大利語，有網友猜測兩人是在補習外語時結識而陷入愛情。



但宋仲基所屬社只承認「有戀愛對象」這一件事，對於女友的國籍、年齡、職業等一概緘口不言。 試鏡BBC的消息出現2天後，所屬社終於在今日做出回應，稱只是和業界相關人士開會、沒有試鏡，但對於進軍海外表示不會設限，持開放態度。



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