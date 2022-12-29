网传宋仲基受英国女友影响试镜BBC新剧，所属社确认后做出回应！

近日有媒体引用业内人士消息称宋仲基去年曾试镜BBC的新剧，猜测是受到英国女友的影响，所属社相隔两天终於做出回复。

据Sport Seoul本月27日报道，宋仲基拍完《黑道律师文森佐》后曾为英国BBC的新剧做试镜准备。 一名了解当时情况的业内人士称，当时正是韩国演员开始进军海外的时期，以为聪慧敏锐的宋仲基是打算靠自己的力量准备试镜，现在回想起来很可能是受到英国女友的影响。



宋仲基本月26日刚刚承认正在与一名英国女子交往。 据悉两人去年经朋友介绍认识，经常在家附近约会。 本月7日宋仲基赴新加坡出席活动时也将女友介绍给剧组工作人员，大方认爱、毫不遮掩。



随后有媒体发现女友是现年38岁的英国女演员Katy Saunders（凯特桑德斯，全名Katy Louise Saunders），毕业於意大利博科尼大学（Università Bocconi），现职英语教师，还有一名10岁的可爱女儿和一个儿子。



송중기 여친과 여친 딸 사진 pic.twitter.com/kyS160UOyO — 연예인 아카이브 (@showbizidol__) December 27, 2022

今年9月宋仲基出席APAN Star Awards以《黑道律师文森佐》获得大赏时，感谢致辞就包括「Katy」及两人的爱犬。 考虑到宋仲基拍《黑道律师文森佐》之前学过意大利语，有网友猜测两人是在补习外语时结识而陷入爱情。



但宋仲基所属社只承认「有恋爱对象」这一件事，对於女友的国籍、年龄、职业等一概缄口不言。 试镜BBC的消息出现2天后，所属社终於在今日做出回应，称只是和业界相关人士开会、没有试镜，但对於进军海外表示不会设限，持开放态度。



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