金鍾國遭傳LA藏秘妻，是車太鉉傳出！車：這很合理吧？誰會常往返韓美，結果真的只去健身！

每次聽他講話都超好笑！

全能藝人車太鉉以演員身分出道、主演多部電影皆獲得極佳票房成績，也曾發行數首歌曲，而後頻繁出演綜藝、接下數節目主持棒，曾是《兩天一夜》班底、主持《Radio Star》、《首爾鄉巴佬》及《偶然成為社長》，幽默的說話方式與機靈反應，深獲大眾喜愛。



和好兄弟金鍾國出演綜藝時，常常把對方嗆得不知如何回嘴，放眼演藝圈可能也沒幾人敢這樣對金鍾國還不被揍了！在先前金鐘國曾被狂傳「在美國LA有女友跟女兒」，才能三天兩頭飛到遙遠的LA，傳言也因此擴散，甚至連《Running Man》班底都相信！而今車太鉉表示：這個傳言是他開始的！



在節目《屋塔房的問題兒童們》中，車太鉉和好友金鍾國一起上節目，金鍾國也藉此機會詢問是不是「車先開始謠傳他在美國有妻小？」結果車太鉉表示：這是很合理的懷疑！不然誰有力氣一天到晚往返LA？讓大家笑翻XD不過金鍾國還真的只是單純去美國健身啦！



最近車太鉉、鄭容和主演的KBS電視劇《頭腦共助》即將播出，劇情講述腦迴路大相逕庭的兩人－警察與腦神經學家，因為一起與大腦相關的犯罪而必須合作調查，兩人也發生各種搞笑戲碼，前後輩的火花讓大家對這劇期待值滿滿！



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