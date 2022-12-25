《2022 SBS歌謠大戰》拍到ITZY彩領ending面露痛苦表情，粉絲擔憂：發生什麼事？

希望沒事．．．

昨晚《SBS歌謠大戰》精彩可期，由SHINee Key、ASTRO車銀優、及IVE隊長安俞真主持，三人聯手搭檔讓現場氣氛超火熱！而眾藝人在紅地毯上的精采亮相更是超吸睛！配合聖誕氣氛，許多團體如TXT、(G)I-DLE、IVE等皆拿著聖誕小物現身，讓人覺得超可愛！然而昨夜南韓氣溫急凍，在不到10度的夜晚裡大多團體僅穿單薄衣物，讓人看了也覺得超冷！



昨夜JYP旗下的人氣女團ITZY亦在出席名單之內，從走上紅毯那刻起就抓住現場所有目光，以潔白服飾出現的女孩們，美得就像天使下凡一樣不可思議！



除了紅毯造型令人印象深刻，ITZY也帶來精彩舞台、演唱《What I Want》、《Cheshire》數首歌曲。向來以高質量表演聞名的ITZY，每次的舞蹈強度都讓大眾驚嘆不已，不過這次粉絲卻注意到，成員彩領似乎是強忍不適登台，鏡頭捕捉到結尾時彩領皺眉咬唇的樣子，讓當時觀看表演的粉絲擔心詢問：發生什麼事？



itzy do their best to never show their injuries but lately it's been out of their control. first ryujin with her legs then yeji & now chaeryeong?? she was clearly holding in her tears they NEED to rest this is NOT acceptable!!!!!!! pic.twitter.com/dTMPwww47B — b≷ cheshire (@yejibaee) December 24, 2022

彩領似乎是忍著胃痛登台表演，終於撐完舞台、但是最後卻痛到無法移動，由成員Lia攙扶才能走下台，畫面曝光讓許多粉絲感到十分不捨！



221224 SBS Gayo Daejeon



After ITZY ended their performance Lia had to help Chaeryeong off the stage cuz she was heavily crying and gripping her stomach. I don't know what happened pic.twitter.com/qfcIvoivK6 — Rachel (@PurpleAespa1) December 24, 2022

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