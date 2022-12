《2022 SBS歌謠大戰》拍到ITZY彩領ending面露痛苦表情，粉絲擔憂：發生什麼事？

希望沒事...

昨晚《SBS歌謠大戰》精彩可期,由SHINee Key、ASTRO車銀優、及IVE隊長安俞真主持,三人聯手搭檔讓現場氣氛超火熱!而眾藝人在紅地毯上的精采亮相更是超吸睛!配合聖誕氣氛,許多團體如TXT、(G)I-DLE、IVE等皆拿著聖誕小物現身,讓人覺得超可愛!然而昨夜南韓氣溫急凍,在不到10度的夜晚裡大多團體僅穿單薄衣物,讓人看了也覺得超冷!



昨夜JYP旗下的人氣女團ITZY亦在出席名單之內,從走上紅毯那刻起就抓住現場所有目光,以潔白服飾出現的女孩們,美得就像天使下凡一樣不可思議!



除了紅毯造型令人印象深刻,ITZY也帶來精彩舞台、演唱《What I Want》、《Cheshire》數首歌曲。向來以高質量表演聞名的ITZY,每次的舞蹈強度都讓大眾驚嘆不已,不過這次粉絲卻注意到,成員彩領似乎是強忍不適登台,鏡頭捕捉到結尾時彩領皺眉咬唇的樣子,讓當時觀看表演的粉絲擔心詢問:發生什麼事?



itzy do their best to never show their injuries but lately it's been out of their control. first ryujin with her legs then yeji & now chaeryeong?? she was clearly holding in her tears they NEED to rest this is NOT acceptable!!!!!!! pic.twitter.com/dTMPwww47B