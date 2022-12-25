《2022 SBS歌谣大战》拍到ITZY彩领ending面露痛苦表情，粉丝担忧：发生什么事？

希望没事．．．

昨晚《SBS歌谣大战》精彩可期，由SHINee Key、ASTRO车银优、及IVE队长安俞真主持，三人联手搭档让现场气氛超火热！而众艺人在红地毯上的精采亮相更是超吸睛！配合圣诞气氛，许多团体如TXT、(G)I-DLE、IVE等皆拿著圣诞小物现身，让人觉得超可爱！然而昨夜南韩气温急冻，在不到10度的夜晚里大多团体仅穿单薄衣物，让人看了也觉得超冷！



昨夜JYP旗下的人气女团ITZY亦在出席名单之内，从走上红毯那刻起就抓住现场所有目光，以洁白服饰出现的女孩们，美得就像天使下凡一样不可思议！



除了红毯造型令人印象深刻，ITZY也带来精彩舞台、演唱《What I Want》、《Cheshire》数首歌曲。向来以高质量表演闻名的ITZY，每次的舞蹈强度都让大众惊叹不已，不过这次粉丝却注意到，成员彩领似乎是强忍不适登台，镜头捕捉到结尾时彩领皱眉咬唇的样子，让当时观看表演的粉丝担心询问：发生什么事？



itzy do their best to never show their injuries but lately it's been out of their control. first ryujin with her legs then yeji & now chaeryeong?? she was clearly holding in her tears they NEED to rest this is NOT acceptable!!!!!!! pic.twitter.com/dTMPwww47B — b≷ cheshire (@yejibaee) December 24, 2022

彩领似乎是忍著胃痛登台表演，终於撑完舞台、但是最后却痛到无法移动，由成员Lia搀扶才能走下台，画面曝光让许多粉丝感到十分不舍！



221224 SBS Gayo Daejeon



After ITZY ended their performance Lia had to help Chaeryeong off the stage cuz she was heavily crying and gripping her stomach. I don't know what happened pic.twitter.com/qfcIvoivK6 — Rachel (@PurpleAespa1) December 24, 2022

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