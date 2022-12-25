A cappella團體演唱「Kara 15年進程」，30餘首歌曲包含具荷拉Solo曲，KAMILIA聽了落淚

KARA 15週年之際睽違7年回歸，目前已結束韓國活動至日本活動，而韓國知名A cappella（阿卡貝拉，即純人聲無伴奏合唱）團體Narin特別翻唱了KARA多首歌曲致敬KARA 15年來的出道進程，令KAMILIA感動不已。
30餘首歌曲目：
1.〈If U Wanna〉
2.〈Break It〉
3.〈Secret World〉
4.〈Rock U〉&〈Good Day S2〉
5.〈Pretty Girl〉
6.〈Honey〉
7.〈Wanna〉
8.〈Mister〉
9.〈Jumping〉
10.〈Lupin〉&〈Umbrella〉
11.〈Date (My Boy)〉&〈Step〉
12.〈Dear Kamilia〉
13.〈Pandora〉
14.〈Guilty〉&〈Baekilmong〉
15.〈Secret Love〉
16.〈Wanna Do〉
17.〈Lost〉
18.〈Damaged Lady〉
19.〈Runaway〉&〈Beautiful Night〉
20.〈MAMA〉
21. 〈Mamma Mia〉
22.〈CUPID〉
23.〈Choco Chip Cookies〉（具荷拉Solo曲）
24.〈Midnight Queen〉（具荷拉Solo曲）
25.〈Hello〉（具荷拉Solo曲）
26.〈When I Move〉
此阿卡貝拉串燒包含了KARA主打、非主打歌，也有KARA共同出過的《Kara Solo Collection》成員們Solo曲，就連成員具荷拉退出KARA於日本發展的Solo曲也收錄。
有粉絲感動留言：「不僅有主打歌，還唱了收錄曲和Solo Collection，聽到荷拉日本專輯的歌曲瞬間，流下了眼淚。謝謝你們美麗的嗓音演唱KARA歌曲串燒。」「專輯《Midnight Queen》的〈Hello〉本來是2012年左右成員們在韓國想拿來當主打歌的抒情歌，但最後告吹了，是很喜歡這首歌的荷拉親自找作曲家拿回來唱的。」
「KARA的歌不管什麼時候聽都很動人，是充滿能量的傳奇。」「我是15年的KAMILIA，聽到後面不知不覺流下眼淚，真的非常感謝。」「不大眾的收錄曲、solo曲、日本曲都選入，選曲很酷，還自然而然連接在一起，很有實力、很帥。」
▼具荷拉〈Hello〉
另外，韓國另一組A cappella團體Doowopsounds更早前也演唱了KARA經典串燒，人氣不輸上頭的Narin演唱。
選曲：
1.〈Break it〉
2. 〈If U Wanna〉
3.〈Rock U〉
5.〈Good day〉&〈Pretty Girl〉
6.〈Honey〉
7.〈Same Heart〉
8.〈Wanna〉&〈Mister〉
9.〈Lupin〉
10.〈Jumping〉
11.〈Step〉
12.〈Pandora〉
13.〈Secret Love〉
14.〈Runaway〉
15.〈Damaged Lady〉
16.〈Mamma Mia〉
17.〈CUPID〉
18.〈Dear Kamilia〉
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