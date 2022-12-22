這是要幹什麼？繼父亂摸7歲繼女氣炸韓國網友，女生喊了六次「不要」！

7歲的小女孩說了6次「不行」、「不要」，卻依舊沒能擺脫得了繼父的魔爪。

最近韓國一檔觀察類節目遭到了全韓網的譴責，有著「國民育兒導師」之稱的吳恩英博士的節目《結婚地獄》 中播放了一對再婚夫妻的故事，媽媽帶著7歲的女兒再嫁，再婚夫妻倆因為女兒的教育問題瀕臨離婚，妻子甚至曾報警舉報丈夫虐待孩子，觀眾一時間不知道該相信誰，直到節目播出繼父與7歲繼女相處的方式，看得觀眾們直接的怒氣值拉滿。



이번 결혼지옥 재혼가정에서 새아빠가 딸한테 주사놀이라고 몸 쿡 찌르고 문질거리기를 반복하는데 문제는 애가 계속 싫다고 해도 몸으로 잡고 안 놔줌… 요즘 자꾸 범죄자들이 TV에 나오네 pic.twitter.com/OYey2WQDG0 — Os 나작 (@hissmallcock) December 20, 2022

繼父摟抱著女孩，說要玩打針的遊戲，孩子喊著「不要」卻沒能阻止對方的動作，雖然妻子在一旁阻止，卻絲毫不起作用。 女孩說著「不要，很討厭，不行，討厭，（看著媽媽）你看到了嗎？ 討厭，啊啊啊，討厭，啊啊啊啊啊」，多次的反抗始終沒能讓繼父停下動作。



節目中，吳恩英博士在看到這幕時表示：「教育孩子的時候要告訴他不能碰別人內褲的裡面，也不能給別人看自己的，孩子5歲之後，異性父母在給他們洗澡的時候就要避免碰觸生殖器，這是對孩子的尊重。玩打針遊戲他（繼父）把手放在了屁股上，即使是親生父親這一行為也很不妥，更何況是住在一起沒多久的繼父。」觀眾們顯然沒有吳恩英博士這樣淡定，相關場景播出之後直接讓觀眾暴怒，直指繼父行為如同性騷擾，是在虐待兒童，疑心節目組為了收視率播放刺激性內容。



因節目已經引起民眾的不滿，節目組刪除了相關內容，但仍不能平息觀眾們的怒火，已經有不少人留言要求廢除節目。

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