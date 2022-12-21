NewJeans新歌MV超驚悚上演「好友消失」！《Ditto》獨特詮釋「粉絲與偶像的羈絆」，網友深度解讀引淚崩

新人女團NewJeans將於明年一月推出單曲專輯《OMG》，近日先行公開收錄曲《Ditto》，MV中出現「不存在的好友」、前後矛盾的記憶等驚悚情節，瞬間引起大量關注。

這首歌的MV分成A、B兩版，除NewJeans本人之外，還請來《殭屍校園》《小女子們》朴持厚、《弱美男英雄》《二十五，二十一》崔顯旭一同出演，其中朴持厚與NewJeans的互動尤其引發討論。





歌名「Ditto」來自意大利語，表示「同上」，可以理解為「我也一樣、我有同感」。 前導預告標題為「NewJeans 6」，一度引起猜測要加入第六名成員，但MV公開後立即打消這一猜測。



MV裡有一位名叫「潘熙秀（반희수）」的女生，她和NewJeans是經常一起玩的好友，但更多時候是拿著攝影機在旁邊拍攝記錄。 網友認為「潘熙秀」是官方粉絲名「Bunnies（버니즈）」的諧音，MV中的NewJeans和熙秀其實是象徵偶像歌手與粉絲的關係。熙秀經常拍攝NewJeans跳舞的模樣並露出欣喜表情，就像粉絲站姐們拍攝最愛的偶像一樣。



NewJeans忘記帶雨傘，熙秀便收起自己的雨傘和NewJeans一起淋雨走回家，就像粉絲陪偶像一同走過風雨和考驗。



熙秀手臂受傷，NewJeans在石膏上寫下「不要死」「趕快好起來」、畫上愛心，象徵偶像在粉絲遭遇挫折和痛苦時給予強大的力量。



這時詭異的場景出現了：熙秀一覺醒來發現她幫Minji塗的指甲油其實是塗在自己小指，而石膏上也沒有任何塗鴉。



熙秀在教室裡拍攝五位好友，但在同學們眼中她面前只有透明的空氣；記憶中和朋友們同行的瞬間，在第三者角度看其實都只有她自己。 網友認為，這一段象徵的是追星族比起現實世界更沉浸在偶像的世界，所以常被視為異類。



熙秀遇到心儀男生，逐漸疏遠五位好友、下雨天也不再同行，還摔碎了用來拍攝她們的攝像機。



之前Minji擦掉黑板上女生的雙腿，乍看有些恐怖，但網友認為這是Minji希望粉絲不要離開的意思。 現在熙秀決定選擇現實世界，手機接到Minji來電仍狠心不接聽。



熙秀和NewJeans在一起時雖然獲得了很多幸福和安慰，但也因外人的視線而感到困擾。 有人認為MV中的小鹿代表自毀的念頭，好在熙秀找到現實生活中的同伴者並獲得力量，最終小鹿離去，熙秀也順利長大成人。



多年後的某天，熙秀打開裝滿記憶（兔子玩偶）的盒子、拿出當年的錄影帶，別人看不到的NewJeans再次出現在畫面裡，證明她與NewJeans共度的時光決非一場虛無，而是成為心底永遠珍藏的美好回憶。



這時NewJeans和學生熙秀突然走進門來，開心地聊著「好久不見啊」、「我也是」、「今天練習什麼呢？」 ，就像記憶重現一般，MV到此結束。



《Ditto》MV乍看好像有些憂鬱、令人費解，其實是運用了獨特的手法，表現出粉絲與偶像之間那種獨特的精神羈絆。 Minji和Hanni都說第一次聽到MV內容後驚訝不已，Hanni甚至尖叫起來、起雞皮疙瘩：「在想像中是既可怕又溫暖的感覺。」 作為fan song真的帶給人很多共鳴、溫暖和感動，堪稱曆代級啊！



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