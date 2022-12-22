這可能是AAA頒獎禮上最美的一幕！韓韶禧＆張員瑛如兩位公主般同框～眼神交流好養眼♥

看美女同框，就是眼睛的養生。

本月13日，ASIA ARTIST AWARDS(AAA) 在日本隆重舉行，除了邀請大批人氣愛豆出席之外，也有不少當紅演員亮相，韓韶禧就作為受邀嘉賓出現在了頒獎禮上。她選了一條黑白蕾絲吊帶長裙，上半身是細肩帶設計，用蕾絲點綴，裙擺則布滿了賽車旗幟的印花，腳踩著水鑽高跟鞋，沒有多餘的配飾，配上一頭絲滑烏亮的長髮，襯托出了她絕佳的氣質，一出場就讓全場驚豔 。



실시간 aaa 한소희 미모좀봐...미쳤다 진심 pic.twitter.com/UZXRKgZuHr — 물망초 (@only_hansohee) December 13, 2022

張員瑛作為年度最火爆的女團IVE的人氣成員，她的出場自然吸引了無數人的目光。 一襲掛脖式禮服勾勒出纖細身姿，在溫柔黑長直的加持下更顯小女生的嫵媚動人。



當這兩位公主坐在一起時，整個畫面就耀眼了起來。 現場粉絲拍到她倆同框互動，兩人都側身低頭向對方打招呼，滿臉的甜美笑容，看得螢幕前的人都忍不住嘴角上揚。 韓韶禧還握住雙手靠在臉旁，笑得合不攏嘴，看來也很喜歡張員瑛這個妹妹呢。



AAA 한소희 & 장원영 투샷 pic.twitter.com/ZVoUzQl3HD — 연예인 아카이브 (@showbizidol__) December 13, 2022

比起單純的照片，動圖中的韓韶禧和張員瑛瞬間生動起來，實在是太養眼了。



한소희 장원영 진짜 미친거맞지 그치 pic.twitter.com/nbNxx3ix9c — 물망초 (@only_hansohee) December 13, 2022

얘들아 장원영 한소희 이게 된다... pic.twitter.com/bd4CCMUJOs — 공일 (@WNy2p) December 13, 2022

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