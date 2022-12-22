这是要干什么？继父乱摸7岁继女气炸韩国网友，女生喊了六次「不要」！

这是要干什么？继父乱摸7岁继女气炸韩国网友，女生喊了六次「不要」！

生活   2022年12月22日   星期四08:00   Tracy   9

（封面图源：MBC《结婚地狱》节目截图）

7岁的小女孩说了6次「不行」、「不要」，却依旧没能摆脱得了继父的魔爪。

最近韩国一档观察类节目遭到了全韩网的谴责，有著「国民育儿导师」之称的吴恩英博士的节目《结婚地狱》 中播放了一对再婚夫妻的故事，妈妈带著7岁的女儿再嫁，再婚夫妻俩因为女儿的教育问题濒临离婚，妻子甚至曾报警举报丈夫虐待孩子，观众一时间不知道该相信谁，直到节目播出继父与7岁继女相处的方式，看得观众们直接的怒气值拉满。

继父搂抱著女孩，说要玩打针的游戏，孩子喊著「不要」却没能阻止对方的动作，虽然妻子在一旁阻止，却丝毫不起作用。 女孩说著「不要，很讨厌，不行，讨厌，（看著妈妈）你看到了吗？ 讨厌，啊啊啊，讨厌，啊啊啊啊啊」，多次的反抗始终没能让继父停下动作。
（图源：MBC《结婚地狱》节目截图）

节目中，吴恩英博士在看到这幕时表示：「教育孩子的时候要告诉他不能碰别人内裤的里面，也不能给别人看自己的，孩子5岁之后，异性父母在给他们洗澡的时候就要避免碰触生殖器，这是对孩子的尊重。玩打针游戏他（继父）把手放在了屁股上，即使是亲生父亲这一行为也很不妥，更何况是住在一起没多久的继父。」观众们显然没有吴恩英博士这样淡定，相关场景播出之后直接让观众暴怒，直指继父行为如同性骚扰，是在虐待儿童，疑心节目组为了收视率播放刺激性内容。

因节目已经引起民众的不满，节目组删除了相关内容，但仍不能平息观众们的怒火，已经有不少人留言要求废除节目。

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留言/评论
  • 根本係個阿媽無 q 用，咁都阻止唔到，係我就打q 左個男人啦，唔係親爸摸咩野丫，就算係親爸個女唔鐘意都要阻止啦！個男人咁飛q 左佢啦，係咪無男人係到瞓唔著丫🤬🤬
    39分前
  • 為什麼要廢除？就是要讓所有人知道有這種繼父啊。我倒覺得節目很棒。遮掩只會讓這男的變本加厲。
    1小时前
  • 好可怕😱
    1小时前
  • 主要这节目不去帮孩童报警等，只有看如看戏娱乐一样。
    35分前
  • MBC就是個垃圾電視台
    47分前
→更多留言...(4)
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