这是要干什么？继父乱摸7岁继女气炸韩国网友，女生喊了六次「不要」！

7岁的小女孩说了6次「不行」、「不要」，却依旧没能摆脱得了继父的魔爪。

最近韩国一档观察类节目遭到了全韩网的谴责，有著「国民育儿导师」之称的吴恩英博士的节目《结婚地狱》 中播放了一对再婚夫妻的故事，妈妈带著7岁的女儿再嫁，再婚夫妻俩因为女儿的教育问题濒临离婚，妻子甚至曾报警举报丈夫虐待孩子，观众一时间不知道该相信谁，直到节目播出继父与7岁继女相处的方式，看得观众们直接的怒气值拉满。



이번 결혼지옥 재혼가정에서 새아빠가 딸한테 주사놀이라고 몸 쿡 찌르고 문질거리기를 반복하는데 문제는 애가 계속 싫다고 해도 몸으로 잡고 안 놔줌… 요즘 자꾸 범죄자들이 TV에 나오네 pic.twitter.com/OYey2WQDG0 — Os 나작 (@hissmallcock) December 20, 2022

继父搂抱著女孩，说要玩打针的游戏，孩子喊著「不要」却没能阻止对方的动作，虽然妻子在一旁阻止，却丝毫不起作用。 女孩说著「不要，很讨厌，不行，讨厌，（看著妈妈）你看到了吗？ 讨厌，啊啊啊，讨厌，啊啊啊啊啊」，多次的反抗始终没能让继父停下动作。



节目中，吴恩英博士在看到这幕时表示：「教育孩子的时候要告诉他不能碰别人内裤的里面，也不能给别人看自己的，孩子5岁之后，异性父母在给他们洗澡的时候就要避免碰触生殖器，这是对孩子的尊重。玩打针游戏他（继父）把手放在了屁股上，即使是亲生父亲这一行为也很不妥，更何况是住在一起没多久的继父。」观众们显然没有吴恩英博士这样淡定，相关场景播出之后直接让观众暴怒，直指继父行为如同性骚扰，是在虐待儿童，疑心节目组为了收视率播放刺激性内容。



因节目已经引起民众的不满，节目组删除了相关内容，但仍不能平息观众们的怒火，已经有不少人留言要求废除节目。

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