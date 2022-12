韓團GOT7成員朴珍榮首次個人見面會! 與粉絲相約明年2月28日一天兩場次~

韓團GOT7成員朴珍榮將於2023年2月28日在Zepp New Taipei (新莊宏匯廣場)舉辦 <2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI: Secret meeting between you and me>,這是朴珍榮第一次以個人姿態來台舉辦見面會,也是趁入伍前把握時間和粉絲相聚。

2012年1月,朴珍榮出演了電視劇《Dream High 2》,先以演員的身份出道。同年5月以雙人團體JJ Project身份出道,2014年1月16日以團體「GOT7」一員再次出道,朴珍榮有著清澈、溫柔的好歌喉,歌唱與創作實力也不容小覷!而他也參與許多歌曲的作詞、作曲,在戲劇中也經常展現自彈自唱,是個十足的音樂人,2021年發布個人單曲-《DIVE》,2023年1月也將帶來最新個人專輯回歸,讓粉絲備受期待。



在戲劇方面,朴珍榮從《Dream High 2》出道,到《親愛的恩東啊》、《藍色海洋的傳說》、《惡魔法官》等作品都能看到他的身影,不但累積了紮實的演技實力,近期作品在《柔美的細胞小將2》展現暖男形象圈粉無數,不過在最新電影《失控正義》中,展現極度不同的面貌,甚至理了小平頭,一人分飾兩角挑戰演技,《失控正義》導演金性秀也對朴珍榮讚譽有加,說道:「偶像活動時的朴珍榮,跟身為演員的朴珍榮不同,他自然的模樣給我留下深刻印象。雖然擁有善良的形象,但也有如豺狼一般犀利敏銳的眼神,給我留下很深刻的印象。每出演一部作品都會受到同劇組人員的極力稱讚,是個兼具演技、人品、唱跳、詞曲創作等實力的全能藝人!



即將入伍與粉絲見面的朴珍榮表示: "在準備此次粉絲見面時,非常苦惱該展示怎樣的面貌,但想到時隔許久再次見到鳥寶寶們感到非常激動。"相關活動訊息請密切鎖定希林國際粉專頁。CHILLININTERNATIONAL

