韩团GOT7成员朴珍荣首次个人见面会! 与粉丝相约明年2月28日一天两场次~

韩团GOT7成员朴珍荣将於2023年2月28日在Zepp New Taipei (新庄宏汇广场)举办 <2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI: Secret meeting between you and me>，这是朴珍荣第一次以个人姿态来台举办见面会，也是趁入伍前把握时间和粉丝相聚。

2012年1月，朴珍荣出演了电视剧《Dream High 2》，先以演员的身份出道。同年5月以双人团体JJ Project身份出道，2014年1月16日以团体「GOT7」一员再次出道，朴珍荣有著清澈、温柔的好歌喉，歌唱与创作实力也不容小觑！而他也参与许多歌曲的作词、作曲，在戏剧中也经常展现自弹自唱，是个十足的音乐人，2021年发布个人单曲-《DIVE》，2023年1月也将带来最新个人专辑回归，让粉丝备受期待。



在戏剧方面，朴珍荣从《Dream High 2》出道，到《亲爱的恩东啊》、《蓝色海洋的传说》、《恶魔法官》等作品都能看到他的身影，不但累积了扎实的演技实力，近期作品在《柔美的细胞小将2》展现暖男形象圈粉无数，不过在最新电影《失控正义》中，展现极度不同的面貌，甚至理了小平头，一人分饰两角挑战演技，《失控正义》导演金性秀也对朴珍荣赞誉有加，说道：「偶像活动时的朴珍荣，跟身为演员的朴珍荣不同，他自然的模样给我留下深刻印象。虽然拥有善良的形象，但也有如豺狼一般犀利敏锐的眼神，给我留下很深刻的印象。每出演一部作品都会受到同剧组人员的极力称赞，是个兼具演技、人品、唱跳、词曲创作等实力的全能艺人！



即将入伍与粉丝见面的朴珍荣表示: "在准备此次粉丝见面时，非常苦恼该展示怎样的面貌，但想到时隔许久再次见到鸟宝宝们感到非常激动。"相关活动讯息请密切锁定希林国际粉专页。CHILLININTERNATIONAL

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