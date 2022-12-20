《黑暗榮耀》作家金銀淑白髮現身，與導演共同大讚宋慧喬與角色相似度高達121％！

即將於年底12月30日公開的N台原創作品《黑暗榮耀》稍早舉辦製作發表會，作家金銀淑與主要演員宋慧喬、李到晛、林智妍、廉蕙蘭等與導演安吉鎬共同現身。
《黑暗榮耀》劇情描述幼年時期因暴力陰影而靈魂已遍體鱗傷的女子，用她的一生縝密準備著復仇的故事，由《太陽的後裔》《鬼怪》《陽光先生》作家金銀淑執筆，與安吉鎬導演攜手合作。女主角宋慧喬也將飾演進行復仇的女子文東恩，挑戰以往從未演出過的風格，備受期待。
導演先是提到了宋慧喬與本次的角色文東恩，導演表示一開始看到劇本時，覺得文東恩這個角色給人軟弱卻又強悍的感覺，能夠擁有強悍又軟弱一體兩面的演員並不多見，一開始就覺得這角色除了宋慧喬外沒有第二人選，於是提議邀請，幸虧她也願意參與本作品。導演認為她與東恩的相似度可說達到120％之上。
金銀淑作家也是提到自己在觀看宋慧喬拍攝完的影片後，感到她的演技令人起雞皮疙瘩。她比導演多了1％，認為應該是121％。金銀淑作家表示她在第一次看了毛片後感到驚訝張大了嘴巴，「原來宋慧喬還有這樣的表情、這樣的聲線、這樣的步伐」，完全看不見她原本私下認識的宋慧喬了，每一個場面都是文東恩的登場。作家還自曝感覺不能得罪到這個人，緊張到宋慧喬來電時「響兩下馬上接聽」的情況。
金銀淑作家更提到了劇名的由來。她表示自己常與高二的女兒討論，而校園暴力這種相似的題材距離她似乎很接近，她認為受害者們的共通點，就是比起現實的補償，更想要得到的是加害人的真誠道歉。而金銀淑幾經思考，道歉到底能給他們什麼？後來她明白了，那樣的道歉不是讓加害人獲得什麼，而是找回了自己原有的，那些看不見的尊嚴與名譽，唯有道歉讓這些回到原點，所以取名《黑暗榮耀（The Glory）》，支持所有的受害者，回到原點。
《黑暗榮耀》將於12月30日透過Netflix公開。
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