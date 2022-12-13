SBS演藝大賞就在本週六， 6大賞候選人公開！會是兩位老大哥池錫辰&卓在勳之爭嗎～

一年一度的SBS演藝大賞就在本週17日展開，透過今晚（12日）播出的《脫掉鞋子恢單4Men》節目內容，SBS演藝大賞剪輯成了預告公布大賞候選人──申東燁、劉在錫、池錫辰、金鍾國、卓在勳與李常敏。

拿過1次SBS大賞、2次KBS大賞的申東燁，是SBS的象徵甚至可以說是王族，今年主持了SBS招牌節目《我家的熊孩子》與《動物農場》；主持《Running Man》的劉在錫是國民MC，三大台的大賞就拿過8次，大大小小獎項共18個；同樣在《Running Man》奔跑十多年，「SBS名譽社員」池錫辰多次和大賞擦肩而過。



看起來是運動員但不是職業運動員的金鍾國，同時在SBS兩大招牌節目《RM》與《熊孩子》中活躍，2020年就曾拿下一次大賞；口才與反應能力被視為一流的卓在勳，經常被視為大賞熱門，今年在《熊孩子》以「孝順水泥王子」身分特別搶鏡；貼著可憐和貧困標籤的李常敏，於《熊孩子》、《恢單4Men》都表現出穩定的主持功力。



▼2022 SBS演藝大賞預告片



以上這6位，你認為會是誰突破重圍拿獎呢？而說到內心最想拿獎的人，肯定是兩位老大哥池錫辰和卓在勳吧！

池錫辰和卓在勳近幾年可以說都為SBS奉獻，幽默口才都是韓國觀眾所公認的。每到SBS演藝大賞將近的時刻，他們節目上的夥伴不時會提起，從他們的表情與回應都不難看出對大賞的渴望。

對池錫辰來說，去年可能是距離大賞最近的一年，因為在另一電視台節目《玩什麼好呢？》擁有突出表現，在《Running Man》有了更多有趣話題能呈現給觀眾，也因為《Running Man》某些特定的企劃，讓他能淘淘不絕展現口才。然而，池錫辰最後卻鎩羽而歸，拿下彷彿安慰獎的「SBS名譽社員獎」，他在得獎當下以及後續節目上都難掩失望。



卓在勳和池錫辰有相似際遇際遇，明明都50多歲卻已被視為「老人」，光是年齡就足以製造不少笑料，也都在去年深刻體認到拿獎前有多期待，落馬後就會有多失落。去年卓在勳雖上台領大賞，但得獎的是整個《我家的熊孩子》節目非他個人。



在面對今年的演藝大賞，池錫辰與卓在勳已給出了回應。上月底播出的《RM》，劉在錫問池錫辰：「錫三哥今年也準備獲獎嗎？」金鍾國也鼓譟：「今年要得獎啊！」不過池錫辰揮揮手大聲打住，還表示就算得獎通告費也不會變多。



同樣在上月底，《我家的熊孩子》EP.319金鍾國提及演藝大賞，暗示「每到此時就有人有所期待」，認為卓在勳在節目上公開和爸爸相處「大賞非他莫屬」。卓在勳本先默默的不說話，被金鍾國鼓勵了一下就惱羞成怒(?)：「要給我我才能拿啊！」亦淡淡的表明成員之中有人得就好。



不曉得兩位老大哥是真的敢不抱有期待了，還是為了效果故意言不由衷？在今年大賞入圍名單公開後，韓國網友最看好的依舊是他們兩位，比較可惜的是，網友普遍認為池錫辰去年的表現更適合拿獎。

2022 SBS演藝大賞就在17日晚間8時35分（港台時間7時35分）開始，歡迎讀者們鎖定本站關注最新得獎資訊！

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