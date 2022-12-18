[分集劇情]《還魂：光與影》陳復妍捏造「不存在的證人」嚇呆張煜，陰陽玉時隔3年突然出現反應！（EP3）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第3集裡，陳復妍似乎尋回了關於張煜的記憶！

*以下內容包含《還魂：光與影》第3集關鍵內容！



張煜、復妍合力擺脫陳府

張煜在萬長會搶親引起各方反對，情急之下陳復妍謊稱已懷上張煜的小孩，兩人才得以順利離開。

陳湖警半夜施法召喚復妍，復妍背上的追躡絲不斷收緊、疼得她大汗淋漓。 張煜看似狠心地叫她忍耐，隨後獨自跑去陳府毀掉法器，讓復妍再也不必因此痛苦。



陳武調查復妍

陳武利用血蟲控制昭泥，命她調查這個擁有落壽面孔的女子。 昭泥想將復妍迷暈帶給陳武，但徐律剛好也在調查昭泥，適時出現將復妍帶離危險之地。 陳武得知對方有看見水氣的神力，放心認定她就是真的陳復妍。

陰陽玉與落壽的記憶

陳復妍在還魂人墳墓意外發現落壽的陰陽玉，想知道為何大家都不相信張煜會娶她，希望找回從前的記憶。 張煜手中的陰陽玉沉寂3年突然出現反應，他匆忙跑去匯合，發現對方竟是陳復妍，頓時怒氣攻心。 然而復妍的話讓他驚呆：「我們從很久以前就喜歡彼此了。」 難道落壽的記憶真的回來了？



下集預告裡，陳武營造出落壽重現、濫殺無辜的假像，張煜請纓消滅這個不存在的敵人。 皇后在宮外舉辦宴會，陳復妍可能有危險，而一切責任都會被推到張煜頭上！第4集將在今晚通過Netflix公開。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞