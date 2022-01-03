誰還記得「金選手」！智鉉寓9年前演《仁顯王后的男人》爆紅，今以連續劇《紳士與小姐》奪大賞

現在從「金選手」變成了「朴老師姐姐」了XD 恭喜智鉉寓呀～！

演員智鉉寓在2021 KBS演技大賞上，奪大賞那幕「傻眼」的呆愣模樣廣受討論，被網友調侃「‎2022年像智鉉寓一樣迷迷糊糊的成功吧‎」，儼然成了2022年韓國第一個迷因。



他搔著頭上台後，很老實、也很謙虛的認為大賞應屬《紳士與小姐》電視劇本身，而非個人：「沒想過會拿到那麼大的獎，我認為我只是代表《紳士與小姐》獲得這個獎，不是我個人的獎，而是作品獎。」（完整感言翻譯可‎點此瀏覽）



▼智鉉寓獲獎影片



《紳士與小姐》是KBS目前仍在播映中的週末連續劇，講述尋找幸福的「小姐」，和「紳士」相遇後波瀾的人生故事。智鉉寓扮演男主角「李英國」，是集團會長兼三個孩子的爸，由於女主角朴丹丹（李世熙 飾）在戲裡的設定小他14歲，在13歲時就認定了27歲的自己的初戀，一開始觀眾反彈相當大，認為年齡差的設定「太超過」，收視上也僅從22.7%普普成績出發。



然而，李英國與朴丹丹的互動卻越來越受歡迎，尤其是在李英國失去記憶變成22歲大男孩之後。李英國完全忘了自己曾和朴丹丹互表心意，也不記得有三個孩子，在知道對方是自己小孩的家教老師後，老是對著朴丹丹喊「朴老師姐姐」，他們這「小爸爸」、老師及三個小孩的組合就逐漸擄獲觀眾的心，讓收視平穩上升，創下最高35.7%佳績。





▼智鉉寓也與李世熙共拿最佳CP賞，兩人戲外差7歲（37歲與30歲）



智鉉寓以演員身分出道18年，生涯顛峰就在此刻，以及9年前的tvN迷你劇《仁顯王后的男人》了。回顧當年，當時的tvN市占率並沒有現在的高，不過《仁顯》經常拿下有線台同時段收視第一，並在網路受到很大的歡迎，甚至擴及至海外，版權銷售多國，光台灣電視台就不知道重播了幾次。



智鉉寓扮演朝鮮時代穿越到現代的古人「金鵬道」，和由劉寅娜飾演的女演員「崔希真」，大談浪漫卻又虐心的跨時空戀愛，至今仍為人津津樂道。劉寅娜當時在劇中頻頻喊智鉉寓「選手」（戀愛高手之意），還有踩著男方腳接吻、拉著男方領帶接吻……都成為了經典。





現在，觀眾對於智鉉寓的暱稱從「金選手」變成了「朴老師姐姐」，走了9年終於再度獲得高度關注。雖然有些網友仍認為智鉉寓的演技還有待加強、並不到大賞的位置，但不可否認智鉉寓為KBS創下了破30%的高收視率以及高話題度，《紳士與小姐》也是本屆大賞上最大贏家，共獲6獎。



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