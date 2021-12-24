當池錫辰聽到自己獲得「SBS名譽社員獎」的瞬間，表情太苦澀了！《Running Man》成員的反應引關注

雖然「2021 SBS演藝大賞」已經結束一周了，但這幾日還在不停被提及。

上週六舉行的SBS演藝大賞頒獎禮中，《我家的熊孩子》捧回了「大賞」，而此前呼聲最高的《Running Man》元老成員池錫辰鎩羽而歸，僅捧回了「SBS名譽社員獎」，讓不少粉絲和網民感到惋惜。有網友深挖了頒獎禮上池錫辰的狀態，實則他本人在聽到獎項的瞬間也難掩堂皇神情。



聽到「SBS名譽社員獎」獲獎人是自己的時候，池錫辰慌忙摘掉了口罩，此時觀眾們就已經發現他的表情看起來很失望，也讓觀眾們更覺可惜。不過出道多年的池錫辰還是很有風度地上台領獎，並表示：「參加過那麼多頒獎禮，還是第一次拿到名譽社員獎，明年我就出道30年了，名譽社員獎可是連李敬揆前輩都沒拿過的獎項呢。我現在已經是名譽社員了，RM成員們今後有什麼想要向社長和本部長提的意見，我可以牽線搭橋，幫大家解決。」



與此同時，台下《Running Man》成員們的表現也很值得關注，聽到池錫辰獲獎的時候HAHA、全昭旻、 梁世燦和宋智孝並沒有起立鼓掌，而是坐在位置上鼓掌，和之前梁世燦與崔寶必PD領獎時截然不同，之後鏡頭還捕捉到梁世燦捂著嘴和全昭旻說話，看幾人的狀態似乎都很驚訝，於是廣大民眾就猜測他們震驚於大候選人賞池錫辰竟然只拿到了「名譽社員獎」。



頒獎禮都已經結束一週了，韓網上依舊在討論這件事情，池錫辰獲獎瞬間的表情在網路上越傳越廣，很多網友留言稱：「為《Running Man》付出了11年，至少應該有個最優秀獎吧」、「不是說《我家的熊孩子》不好，但池錫辰今年沒拿獎真的太可惜了」、「池錫辰肉眼可見的失望了」、「SBS太苛責老成員了，池錫辰在RM裡也是不可或缺的存在」、「我都心疼池錫辰了」、「11年了，輪也輪到他拿獎了吧」等。

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