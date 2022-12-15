明年不少人要來香港～VIVIZ也來參一腳！來香港舉行首次見面會

明年不少人要來香港～VIVIZ也來參一腳！來香港舉行首次見面會

明星   2022年12月15日   星期四21:00   韓星網  

（封面圖源：Twitter@VIVIZ_official）

香港的Na.V注意囉！！！

大家喜歡的VIVIZ將在香港首個粉絲見面會《THE 1ST VIVID DAYZ in HONG KONG》跟香港的Na.V見面呀！VIVIZ除了會準備多首歌曲表演之外，更準備不同的粉絲福利跟大家互動，讓香港的Na.V們有機會與VIVIZ成員一起體驗不一樣的粉絲見面會！有關票價、坐位圖及購票詳情更新請Na.V密切留意！

《THE 1ST VIVID DAYZ in HONG KONG》詳情:
演出日期及時間: 2023年2月25日(六) 晚上7時
演出地點: Rotunda 3, KITEC
主辦單位：SKN LIVE
經紀公司：BPM Entertainment

* 此次活動之福利流程，皆配合政府防疫政策滾動式調整。
* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

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