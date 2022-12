明年不少人要來香港～VIVIZ也來參一腳！來香港舉行首次見面會

香港的Na.V注意囉!!!

大家喜歡的VIVIZ將在香港首個粉絲見面會《THE 1ST VIVID DAYZ in HONG KONG》跟香港的Na.V見面呀!VIVIZ除了會準備多首歌曲表演之外,更準備不同的粉絲福利跟大家互動,讓香港的Na.V們有機會與VIVIZ成員一起體驗不一樣的粉絲見面會!有關票價、坐位圖及購票詳情更新請Na.V密切留意!



Dear Na.V ! VIVIZ is going to meet you in ‘THE 1ST VIVID DAYZ in HONG KONG’! Stay tuned! @VIVIZ_official

