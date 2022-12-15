明年不少人要来香港～VIVIZ也来参一脚！来香港举行首次见面会

香港的Na.V注意罗！！！

大家喜欢的VIVIZ将在香港首个粉丝见面会《THE 1ST VIVID DAYZ in HONG KONG》跟香港的Na.V见面呀！VIVIZ除了会准备多首歌曲表演之外，更准备不同的粉丝福利跟大家互动，让香港的Na.V们有机会与VIVIZ成员一起体验不一样的粉丝见面会！有关票价、坐位图及购票详情更新请Na.V密切留意！



《THE 1ST VIVID DAYZ in HONG KONG》详情:

演出日期及时间: 2023年2月25日(六) 晚上7时

演出地点: Rotunda 3, KITEC

主办单位：SKN LIVE

经纪公司：BPM Entertainment

* 此次活动之福利流程，皆配合政府防疫政策滚动式调整。

* 主办单位保有活动变更或终止的权利。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻