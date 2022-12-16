痛心！「梨泰院事故」倖存高中生自我了斷！媽媽痛哭：那些惡意留言太傷人了ㅠㅠ

為什麼總是有人不明白「惡語傷人六月寒」的道理？

一位10多歲的男生就因為被網暴最終走上的不歸路。 MBC《NEWS DESK》報導了這一慘事，亡者A某是一名高中一年級的學生，不久前剛剛經歷了慘烈的「梨泰院踩踏事件」，是慘案的倖存者，最後卻因無良網民的惡意留言了結了自己年輕的生命。 A某的媽媽在採訪時候痛苦地表示：「11月中旬的時候孩子哭著說過，網上很多留言都在說他去世的朋友是因為看藝人才死的，這些留言令他很生氣。 」節目選取了其中一條惡意留言，寫著「這就是對出來玩的、心氣浮躁且喪失自制力的人的懲罰」，字裡行間充滿了嘲諷，不是當事人的觀眾看了都覺得刺骨的冰冷。



10月29日，A某和2名好友一起去梨泰院參加萬聖節活動，並在晚上10點半左右按照父母的要求準備搭地鐵回家，但當時道路已經開始擁堵，被困40多分鐘的A某在暈倒之前被救下，但與他同行的朋友卻已經沒有了呼吸，他眼睜睜看著好友離他而去。 受傷的A某僅住院2天就因為要去好友的葬禮而出院，希望能夠送朋友最後一程。



「梨泰院事故」給A某留下的不僅是肉體上的疼痛，更是心靈上的創傷，為了回歸正常生活而努力，事情發生一周之後就重返學校，同時接受心理輔導，但網上數不清的惡意留言讓他壓力倍增，A某的父母稱：「每天拿著手機，根本不可能完全遮罩那些消息。 」最後A某在手機備忘錄里寫下「馬上就要去見朋友了」，還錄了一段影片，希望爸爸媽媽不要忘了他，然後選擇了自殺。 A某媽媽表示：「可以聊天的人就只有那兩個朋友了，他們走了之後，孩子覺得只有自己活下來很對不起他們，再看到那些網路留言就徹底崩潰了。 」



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