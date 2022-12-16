《財閥家的小兒子》驚心動魄的這一幕原來是這樣拍～「爺孫倆」默契配合、李星民笑到不行：「這些都是什麼啊！」XD

所謂「自給自足」嗎？（大笑）

今年底（2022年）話題作《財閥家的小兒子》，描述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子陳導俊，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。上週日（11日）播出的第11集收視率達21.1%，刷新自身紀錄。還有5集將迎來大結局，令人好奇最終會締造什麼樣的成績。

還記得‎第10集‎令人衝集的結尾嗎？ 陳養喆（李星民 飾）帶陳導俊出席順洋金融的發佈會，打算任命他為負責人。沒想到，路上遭遇車禍。導俊終於想起上一世還是尹炫優時，為何對「4-2」沒有印象：因為上一世的導俊因故身亡。







相關片段之拍攝花絮公開！可以感受到片場的歡樂氣氛，但正式投入拍攝又是如此專業。宋仲基試圖叫醒因為車輛衝擊而暈過去的李星民，不停地喚著：「爺爺、爺爺！」然後摸摸李星民的臉，結果李星民忍不住笑了出來，現場爆笑。（宋仲基真調皮XD）











為了呈現被貨車撞擊而左右搖晃的畫面，原來靠的是演員自己「左右搖晃」！宋仲基和李星民先後拍攝個人鏡頭，在熱演的同時，爺孫倆也不忘幫忙製造「玻璃屑屑」（紙片），增加真實感。來到雙人鏡頭，兩位演員更加用力地搖晃自己的身體。導演一聲：「CUT！」李星民爆笑：「這些都是什麼啊！」（小編看的頭都暈了～）

已經幫各位定位好在2：18了！來看爺爺和導俊的「熱演」吧，越看越神奇～（笑）今晚（16日）將播出第12集，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台收看，臺灣觀眾則可到friDay影音追看哦！

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