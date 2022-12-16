JIN大哥被問「有沒有給入伍的弟弟零用錢」後回應：反而是他給我！韓國網友：說話口氣和弟弟一模一樣XD

防彈少年團JIN於12月13日正式入伍。

防彈少年團作為在全球都享有盛譽的頂流K-POP愛豆圈，大哥JIN的入伍可謂吸引了全世界的關注，JIN入伍當天甚至有外媒到現場拍攝。 JIN在6名隊友弟弟的陪同下順利入伍，除了弟弟們之外，JIN的家人也去送行了。



그룹 방탄소년단 멤버 '진'의 입대에, 미국의 CNN 등 주요 외신이 취재진을 파견해 현장 분위기를 전하는 등 입대 순간을 비중있게 보도했습니다.https://t.co/dil0rn0TEp — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) December 14, 2022

JIN的大哥拍了基地周圍的紫色橫幅，上面寫著「歡迎金碩珍和所有新兵們入伍」，大哥也附言寫道：「好去好回哦」。不少ARMY還跑去大哥SNS下方留言，有大哥的朋友留言稱：「你有沒有給他買PX零食的零用錢？ 還是我給他一些？」 大哥回覆稱：「我，反而是他給我（零花錢），那哥哥也給我一點吧。」



看到大哥和友人對話的ARMY們忍不住表示：「和JIN說話的口氣一模一樣」、「連說話都那麼像，是怕別人不知道你倆是親兄弟嗎」、「我也想當JIN的家人」等。



此外，JIN入伍之後會先接受為期5周的基礎軍事訓練，之後會作為陸軍現役繼續服役，並將於2024年6月12日退伍。

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