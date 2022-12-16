痛心！「梨泰院事故」幸存高中生自我了断！妈妈痛哭：那些恶意留言太伤人了ㅠㅠ

为什么总是有人不明白「恶语伤人六月寒」的道理？

一位10多岁的男生就因为被网暴最终走上的不归路。 MBC《NEWS DESK》报导了这一惨事，亡者A某是一名高中一年级的学生，不久前刚刚经历了惨烈的「梨泰院踩踏事件」，是惨案的幸存者，最后却因无良网民的恶意留言了结了自己年轻的生命。 A某的妈妈在采访时候痛苦地表示：「11月中旬的时候孩子哭著说过，网上很多留言都在说他去世的朋友是因为看艺人才死的，这些留言令他很生气。 」节目选取了其中一条恶意留言，写著「这就是对出来玩的、心气浮躁且丧失自制力的人的惩罚」，字里行间充满了嘲讽，不是当事人的观众看了都觉得刺骨的冰冷。



10月29日，A某和2名好友一起去梨泰院参加万圣节活动，并在晚上10点半左右按照父母的要求准备搭地铁回家，但当时道路已经开始拥堵，被困40多分钟的A某在晕倒之前被救下，但与他同行的朋友却已经没有了呼吸，他眼睁睁看著好友离他而去。 受伤的A某仅住院2天就因为要去好友的葬礼而出院，希望能够送朋友最后一程。



「梨泰院事故」给A某留下的不仅是肉体上的疼痛，更是心灵上的创伤，为了回归正常生活而努力，事情发生一周之后就重返学校，同时接受心理辅导，但网上数不清的恶意留言让他压力倍增，A某的父母称：「每天拿著手机，根本不可能完全遮罩那些消息。 」最后A某在手机备忘录里写下「马上就要去见朋友了」，还录了一段影片，希望爸爸妈妈不要忘了他，然后选择了自杀。 A某妈妈表示：「可以聊天的人就只有那两个朋友了，他们走了之后，孩子觉得只有自己活下来很对不起他们，再看到那些网路留言就彻底崩溃了。 」



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