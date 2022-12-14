[分集劇情]《災後調查日誌》「珍島犬」金來沅撿回一命！與孔升妍成為共享秘密的「特殊關係人」（EP8－9）

[有雷]《災後調查日誌》上一集珍島犬在救護車上心跳都停止了，令大家嚇出一身冷汗，在孔升妍不放棄的CPR之下才終於恢復了心跳。馬不停蹄用科學辦案的手法偵破了過往的命案，接下來再完美破獲一個假完美家庭的悲慘真相。救護員孔升妍與金來沅的關係，在這些事件後又更靠近一步。

以下為防雷線



《災後調查日誌》珍島犬陳浩介（金來沅飾）終於在手術後甦醒，不過他必須立刻回到警局不讓仇人馬泰華被釋放，宋雪（孔升妍飾）在自行出院同意書上簽字，更寫下自己與珍島犬的關係為「特殊關係人」。從監視器的畫面難以辨認出入毒品交易場所的人，到底是馬泰華還是便利商店打工的崔錫斗，宋雪提議了用科學分析，穿上特殊感應器採集了兩人走路的型態與習慣，立刻拆穿了馬泰華的謊言，也突破心防，成功偵破了之前的殺人案。



馬泰華提到珍島犬父親是幕後黑手，能夠設計火災現場以及嫁禍給珍島犬並非一人所為，但珍島犬到監獄與馬泰華會面時，他卻突然發狂，行為怪異。珍島犬父親果然還是經驗豐富，找上門時他早已完美切割找人頂罪。而珍島犬原本是讀法律的，看不慣檢察官父親使用特權，於是改為報考警察，他認為自己就是能阻止父親的人，於是開始與父親作對。



宋雪與推土機奉道鎮（孫浩俊飾）共同營救了坐在陽台作勢跳樓的高中女學生夏恩，而她竟意外地與警方正在調查的新生兒棄嬰案件有關。夏恩是全校第一名的女孩，她恨母親只看成績不關心她，連她懷孕都不知道。珍島犬與明畢循線追查，發現女孩的家庭大有問題，除了父母並不真正關心子女外，哥哥與女孩的關係也出人意表，下集待續。



宋雪其實是被遺棄在新生兒加護病房的孩子，看見案子中的棄嬰也想起了自己，她希望珍島犬與她互相傾訴過往，於是珍島犬也淺淺地描述了令他非常掛心的被害人賢書，珍島犬調往太元分局的理由，有一部分是因為失蹤了7年的小女孩賢書，他總是偷偷前往樹林裡為賢書送上紙鶴，此案似乎也與父親有關。下集預告中似乎出現了賢書的身影，珍島犬這次能夠救回她嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞