《財閥家的小兒子》「大嫂」朴智賢自曝體重曾胖到78公斤，為了減肥付出很多努力！

朴智賢在熱播劇《財閥家的小兒子》中飾演順陽家的大兒媳兼賢誠日報社長的長女「牟賢珉」一角。以迷人的外貌和剛強致命的魅力，展現與眾不同的存在感，吸引觀眾的視線。

隨著朴智賢的關注度越來越高，在網路社區還出現她曾是摔跤選手的貼文，當中提朴智賢從小學到高中1年級都是摔跤選手，曾在2009年大韓摔跤協會主辦的比賽中，獲得女子國中部木槿花級冠軍。關於此傳聞，所屬社在今日下午回應：「朴智賢不是摔跤選手出身，公開的照片不是他本人。」



而身高167公分、體重49公斤的朴智賢，在2019年出演《Running Man》曾表示：「我喜歡吃東西，高中畢業20歲時的體重是78公斤。通過運動、控制飲食來减肥。」真的是努力自我管理出來的結果，在 IG 也可以看到她通過跳芭蕾舞來維持好身材。



1994年出生的朴智賢，在 2014年通過短篇電影《真心》出道，之後在《昆池岩》被大眾所熟知。之後出演電視劇《新入史官丘海昤》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《柔美的細胞小將》等。由於《財閥家的小兒子》大熱，她也將與金南喜（飾演 陳星俊）、金度賢（飾演 崔市長）一起錄製《認識的哥哥》。



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