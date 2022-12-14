[分集剧情]《灾后调查日志》「珍岛犬」金来沅捡回一命！与孔升妍成为共享秘密的「特殊关系人」（EP8－9）

[有雷]《灾后调查日志》上一集珍岛犬在救护车上心跳都停止了，令大家吓出一身冷汗，在孔升妍不放弃的CPR之下才终於恢复了心跳。马不停蹄用科学办案的手法侦破了过往的命案，接下来再完美破获一个假完美家庭的悲惨真相。救护员孔升妍与金来沅的关系，在这些事件后又更靠近一步。

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《灾后调查日志》珍岛犬陈浩介（金来沅饰）终於在手术后苏醒，不过他必须立刻回到警局不让仇人马泰华被释放，宋雪（孔升妍饰）在自行出院同意书上签字，更写下自己与珍岛犬的关系为「特殊关系人」。从监视器的画面难以辨认出入毒品交易场所的人，到底是马泰华还是便利商店打工的崔锡斗，宋雪提议了用科学分析，穿上特殊感应器采集了两人走路的型态与习惯，立刻拆穿了马泰华的谎言，也突破心防，成功侦破了之前的杀人案。



马泰华提到珍岛犬父亲是幕后黑手，能够设计火灾现场以及嫁祸给珍岛犬并非一人所为，但珍岛犬到监狱与马泰华会面时，他却突然发狂，行为怪异。珍岛犬父亲果然还是经验丰富，找上门时他早已完美切割找人顶罪。而珍岛犬原本是读法律的，看不惯检察官父亲使用特权，於是改为报考警察，他认为自己就是能阻止父亲的人，於是开始与父亲作对。



宋雪与推土机奉道镇（孙浩俊饰）共同营救了坐在阳台作势跳楼的高中女学生夏恩，而她竟意外地与警方正在调查的新生儿弃婴案件有关。夏恩是全校第一名的女孩，她恨母亲只看成绩不关心她，连她怀孕都不知道。珍岛犬与明毕循线追查，发现女孩的家庭大有问题，除了父母并不真正关心子女外，哥哥与女孩的关系也出人意表，下集待续。



宋雪其实是被遗弃在新生儿加护病房的孩子，看见案子中的弃婴也想起了自己，她希望珍岛犬与她互相倾诉过往，於是珍岛犬也浅浅地描述了令他非常挂心的被害人贤书，珍岛犬调往太元分局的理由，有一部分是因为失踪了7年的小女孩贤书，他总是偷偷前往树林里为贤书送上纸鹤，此案似乎也与父亲有关。下集预告中似乎出现了贤书的身影，珍岛犬这次能够救回她吗？



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