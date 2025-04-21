IU&邊佑錫《21世紀大君夫人》將於2026年上半播出！《單戀原聲帶#2》魯尚炫&《惡緣》孔升妍加盟

MBC 全新韓劇《21世紀大君夫人》已確定於2026年上半年作為金土劇播出，並官宣了四位主演，人氣與實力兼具的優秀組合就此誕生！

繼人氣歌手兼演員IU與《背著善宰跑》邊佑錫確定出演MBC金土劇《21世紀大君夫人》後，曾在《柏青哥》、《單戀原聲帶#2》中給觀眾留下深刻印象的魯尚炫，以及透過《惡緣》、《災後調查日誌》等展現多面角色魅力的孔升妍也確定加盟演出。



《21世紀大君夫人》以21世紀立憲君主制下的韓國為背景，講述一位擁有一切卻因平民身份而感到煩躁的財閥女性「成熙珠」，與身為王之子卻無法擁有任何東西的悲情男子「李安大君：李完」，攜手打破身分束縛、開創命運的身分逆轉羅曼史。本作為2022年MBC電視劇劇本徵選中，獲得評審一致好評而脫穎而出的最優秀作品。



【人物簡介】

▼IU 將飾演擁有出眾美貌、智慧與強烈勝負欲的企業經營者，同時也是身為平民出身的財閥家二女兒「成熙珠」。成熙珠為了獲得唯一不屬於自己的東西——「身分」，果斷選擇與李安大君展開契約婚姻。她與身處相似處境卻作出不同選擇的李安大君相遇後，人生也迎來重大轉折。



▼邊佑錫飾演的「李安大君：李完」是個除了王族身分以外什麼也無法擁有的悲情人物。作為不能發光也不能發聲的王室次子，他壓抑著內心火焰過活，卻因與生俱來的氣質與魅力，被稱為「國民最愛王族」。長期習慣隱藏自我、壓抑情感的他，在遇到與自己相似卻又不同的契約婚姻對象「成熙珠」後，內心也逐漸產生變化。曾以前作《背著善宰跑》中的怦然心動戀愛吸引全球粉絲的邊佑錫，這回將變身為現代版王族人物，令人期待他如何詮釋冷酷卻又炙熱的王子李安大君。



▼魯尚炫飾演出身政治名門、同時是李安大君摯友且身居行政一把手的總理「閔政宇」。閔政宇自祖父、父親之後繼承總理職位，擁有完美的家庭背景、聰明頭腦與出眾外貌，是名列第一的理想女婿人選。與李安大君為從小一起長大的玩伴，彼此無所不談，是親密的摯友；與成熙珠是在學校的前後輩關係，在得知他們兩人成為契約婚姻對象後，內心出現了動搖。



▼孔升妍飾演天生擁有「王妃命」的女子「尹依朗」。尹依朗出身四代皆出王妃的家族，從未懷疑過自己成為王妃的命運，是個「完美王妃」。比起「尹依朗」這個人，她選擇了「王妃」這一命運，為了守住這份命運，即便面對任何情況也不斷掙扎抗爭的角色。



本劇由曾執導《金秘書為何那樣》、《還魂》等作品的導演朴峻華執導。MBC製作人姜大善表示：「《21世紀大君夫人》是2022年MBC劇本徵選的得獎作品，擁有新穎題材、迷人角色及紮實劇情三大優勢，是部極具魅力的作品。經過三年的優化企劃開發過程，提升作品完成度，能與IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍這些光是名字就讓人安心的演員們合作，真有如插上翅膀一般。希望這部作品也能如《黑色太陽》、《如此親密的背叛者》等過去由MBC劇本徵選誕生的作品一樣，獲得觀眾喜愛。充滿才氣的編劇劉雅仁，以及以浪漫演出功力聞名的朴峻華導演攜手，預計將誕生出一部非常有意義的作品。」

《21世紀大君夫人》確定將於2026年上半年作為MBC金土劇播出，預計不久後將正式開拍。

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