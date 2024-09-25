不斷在劇中被出軌成「渣男專業戶」！張娜拉親自選出的「最爛老公」是他，網友：除了張赫全都有問題 XD

張娜拉在《好搭檔》憑藉精湛的演技征服觀眾，她在劇中的壞老公金智尚（池承炫 飾）也成爲話題。

金智尚不僅背叛結髮妻子，在得知小三懷孕之後也沒有打算要負責，雙向渣男行徑讓觀眾看了超氣，還被封為新一代「國民渣男」，池承炫因此拍了影片道歉 XD 近日的採訪中，張娜拉也表示：「這次看到金智尚之後，覺得可以原諒《VIP》的老公朴盛俊（李相侖 飾）了。」



而張娜拉真的很常在劇中遇到渣男啊！《皇后的品格》她飾演平民意外嫁進皇室的音樂劇演員吳澀妮，而皇帝李赫（申成祿 飾）根本不愛她，甚至還和自己的助理外遇，雖然最後劇情是有來個反轉啦！在《VIP》飾演在百貨公司VIP專責組組長羅真善，老公朴盛俊是自己的上司，沒想到老公外遇副社長私生女（表藝珍 飾）。在《我的Happy Ending》也是眼睜睜看著老公（孫浩俊 飾）和自己的閨蜜（蘇怡賢 飾）搞外遇...



這次的採訪，張娜拉也被問到至今爲止的電視劇中遇到的「最爛老公」是？她說：「雖然《皇后的品格》的李赫也不容小覷，但那既有幻想要素，也有悲傷的過去，所以可以就此跳過，金智尚真的是我人生中的歷代級人物。」



這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「張娜拉的下一部作品就定爲未婚吧」、「果然只有張赫，快點和張赫一起拍真正的愛情劇吧ㅠㅠ」、「現實中的老公是個好人，真是萬幸...」、「金智尚還生了孩子，背叛感應該更大吧」、「光出軌男就見過三次 嗚嗚嗚嗚」、「《皇后的品格》就是...因爲是順玉世界所以才這樣，金智尚在現實中有很多」、「電視劇老公們怎麼都這樣」、「不管是朴盛俊還是金志尚....兩個人都出軌了……」、「找個好老公吧姐姐ㅠㅠ」、「老公除了張赫（已經四搭），都是出軌男」等等。



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