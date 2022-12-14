照片怎麼就這麼奇怪呢！《2022 AAA》合影被罵翻，韓網民：要這樣的話不如只請演員吧

照片怎麼就這麼奇怪呢！《2022 AAA》合影被罵翻，韓網民：要這樣的話不如只請演員吧

明星   2022年12月14日   星期三09:11   Tracy  

（封面圖源：AAA官網截圖）

2022 Asia Artist Awards（以下簡稱AAA）頒獎禮剛結束就引發了不小的爭議。

13日晚，AAA在日本名古屋盛大舉行，由Super Junior利特和IVE張員瑛擔任主持人，大批當紅愛豆出席，為粉絲們呈獻了一場視覺盛宴。 榮譽大賞頒給了NEWJEANS、林英雄、IVE、Stray Kids、SEVENTEEN以及演員李俊昊，林英雄更是獨攬包括大賞在內的4座獎盃，人氣不可小覷。

典禮上獲獎者們會一起拍攝合影，頒獎禮結束後合影就在韓網傳播開來，因合影人數較多，照片以廣角拍攝，鏡頭聚焦在了演員們所坐的中間位置，越往兩邊人物越小，兩邊的歌手就如同陪襯一般，看得網友們十分無語，指責：「這明明是愛豆和愛豆粉絲參加的頒獎禮，為什麼每一次都讓愛豆坐旁邊 ？ 」、「讓我想起了MAMA」、「為什麼要區別對待歌手和演員」、「要是這樣的話，不如一開始就只邀請演員啊」等。 當然也有網友維護演員，稱：「又不是演員的錯」、「可能愛豆都故意避開C位吧」等。

2年前的2020MAMA頒獎禮上也出現過同樣的狀況，主辦方只為演員們精心準備了休息室，讓愛豆們自己在車裡等候，赤裸裸的區別待遇氣煞一大波粉絲。

不僅如此，韓國娛樂圈「咖位」文化尤為明顯，演員比歌手、愛豆、搞笑藝人、MC地位高出很多。 觀眾們經常能在電影、電視劇頒獎禮上看到愛豆們賣力在台上演出，台下一眾演員面無表情、完全沒反應的景象。 去年百想藝術大賞上，劉在錫斬獲大賞，台下演員幾乎無人站起來為他鼓掌、慶賀，相關畫面播出後招來大片罵聲。

不過，從近期舉辦的青龍電影節上來看，台上、台下互動增多，有了很大的改善。

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