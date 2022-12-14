車太鉉的表情也太享受！《頭腦共助》腦科學家鄭容和帥氣公主抱憨傻警察車太鉉！1月2日首播

《頭腦共助》鄭容和與車太鉉這兩位看起來超乎想像的組合，即將緊密合作！將於2023年1月2日首播。
KBS2新月火電視劇《頭腦共助》描述互相無法殺死對方的兩位男子，為了解決罕見腦部疾病所引發的犯罪事件，而正式展開了腦科學相關的搞笑搜查。擁有「非常特別的頭腦」的腦神經科學家申河路，以及擁有「傻傻憨直頭腦」的警察金明世，即將合作展開反轉不斷又引人入勝的腦部疾病事件的搜查，有來來回回鬥嘴的趣味，也同步傳達引發大家共鳴的訊息。
鄭容和在《頭腦共助》中飾演一位擁有完美的帥氣外貌，滔滔不絕的華麗口才，幾乎集所有優點於一身，但卻缺乏人情味的「特別大腦」腦神經科家申河路。而車太鉉則是與冷冷的申河路恰好相反的類型，他熱情親切，對於他人總是能夠體貼細心的「利他大腦」警察金明世。而海報上則表現著兩人從危機現場中逃脫，鄭容和竟然以公主抱的方式帶車太鉉逃離，而被抱著的車太鉉表情甚是享受，引發觀眾期待兩人爆笑的合作。
海報中的申河路從爆炸現場中走出，穿著幹練西裝的他一臉嚴肅，威風地抱著金明世走出來，金明世則是穿著輕便的搜查打扮，被公主抱的他還摟著申河路的脖子，一臉得意的笑著。海報上寫著「大腦會救你」暗示著犯罪搜查與大腦的關聯性，下面則是寫著「因惡意相遇，實現正義的《頭腦共助》」也令人好奇劇情的發展。《頭腦共助》將於KBS2在2023年1月2日首播。
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