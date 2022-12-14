照片怎么就这么奇怪呢！《2022 AAA》合影被骂翻，韩网民：要这样的话不如只请演员吧

照片怎么就这么奇怪呢！《2022 AAA》合影被骂翻，韩网民：要这样的话不如只请演员吧

明星   2022年12月14日   星期三09:11   Tracy  

（封面图源：AAA官网截图）

2022 Asia Artist Awards（以下简称AAA）颁奖礼刚结束就引发了不小的争议。

13日晚，AAA在日本名古屋盛大举行，由Super Junior利特和IVE张员瑛担任主持人，大批当红爱豆出席，为粉丝们呈献了一场视觉盛宴。 荣誉大赏颁给了NEWJEANS、林英雄、IVE、Stray Kids、SEVENTEEN以及演员李俊昊，林英雄更是独揽包括大赏在内的4座奖杯，人气不可小觑。

典礼上获奖者们会一起拍摄合影，颁奖礼结束后合影就在韩网传播开来，因合影人数较多，照片以广角拍摄，镜头聚焦在了演员们所坐的中间位置，越往两边人物越小，两边的歌手就如同陪衬一般，看得网友们十分无语，指责：「这明明是爱豆和爱豆粉丝参加的颁奖礼，为什么每一次都让爱豆坐旁边 ？ 」、「让我想起了MAMA」、「为什么要区别对待歌手和演员」、「要是这样的话，不如一开始就只邀请演员啊」等。 当然也有网友维护演员，称：「又不是演员的错」、「可能爱豆都故意避开C位吧」等。

2年前的2020MAMA颁奖礼上也出现过同样的状况，主办方只为演员们精心准备了休息室，让爱豆们自己在车里等候，赤裸裸的区别待遇气煞一大波粉丝。

不仅如此，韩国娱乐圈「咖位」文化尤为明显，演员比歌手、爱豆、搞笑艺人、MC地位高出很多。 观众们经常能在电影、电视剧颁奖礼上看到爱豆们卖力在台上演出，台下一众演员面无表情、完全没反应的景象。 去年百想艺术大赏上，刘在锡斩获大赏，台下演员几乎无人站起来为他鼓掌、庆贺，相关画面播出后招来大片骂声。

不过，从近期举办的青龙电影节上来看，台上、台下互动增多，有了很大的改善。

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