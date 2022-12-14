2022 AAA完整獲獎名單來啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等奪大賞，金宣虎摘4大獎項

2022亞洲明星盛典（Asia Artist Awards）昨晚在日本名古屋舉辦，李俊昊斬獲年度演員和Hot Trend兩個獎項、SEVENTEEN拿下年度歌手等3個獎項，金宣虎久違露面捧走最佳選擇等4個獎項。
以下為完整獲獎名單：
AAA大賞：
年度歌曲：IVE
年度表演：NewJeans
年度舞台：林英雄
AAA Fabulous獎：林英雄，SEVENTEEN
AAA最佳藝人：ITZY，THE BOYZ，THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ，韓韶禧，徐仁國，朴敏英
AAA最佳演員：李宰旭，李濬榮，金世正，權俞利
AAA最佳演技表演：金永大，苞娜，崔始源，黃旼炫
AAA最佳音樂人：Peck Palitchoke，TREASURE，崔睿娜，LE SSERAFIM，NiziU
AAA最佳製作人：STARSHIP娛樂徐賢周（音）
AAA最佳選擇：宇宙少女CHOCOME，KARD，Kep1er，Stray Kids，PENTAGON，金宣虎
AAA最佳Achievement X HITO Communications：權俞利
AAA新人賞：IVE，NewJeans，LE SSERAFIM，姜丹尼爾，徐范俊
AAA Scene Stealer：柳炅秀
AAA亞洲名人：LYODRA，ITZY，BE：FIRST，PP Krit，Billkin Putthipong，金宣虎，權俞利
AAA Emotive獎：NMIXX，CRAVITY，羅人友
AAA Hot Trend獎：IVE，NiziU，林英雄，SEVENTEEN，李俊昊，朴敏英
AAA Icon獎：AleXa，VERIVERY，林在赫
AAA Idolplus人氣獎：金宣虎，防彈少年團
AAA DCM人氣獎：林英雄，BLACKPINK，金宣虎，金世正
AAA Potential獎：LIGHTSUM，TFN，KINGDOM，Billlie，姜丹尼爾
AAA Focus獎：Lapillus，TRENDZ，ATBO，周鶴年
AAA New Wave獎：TEMPEST，NMIXX，Kep1er，黃旼炫，崔始源
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