2022 AAA完整獲獎名單來啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等奪大賞，金宣虎摘4大獎項

2022 AAA完整獲獎名單來啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等奪大賞，金宣虎摘4大獎項

明星   2022年12月14日   星期三12:00   Sani  

（封面圖源：JYP娛樂，IG@kimseonho_staff.diary，Twitter@pledis_17、Stray_Kids）

2022亞洲明星盛典（Asia Artist Awards）昨晚在日本名古屋舉辦，李俊昊斬獲年度演員和Hot Trend兩個獎項、SEVENTEEN拿下年度歌手等3個獎項，金宣虎久違露面捧走最佳選擇等4個獎項。

以下為完整獲獎名單：

AAA大賞：

年度演員：李俊昊
（圖源：JYP娛樂）

年度歌手：SEVENTEEN
（圖源：Twitter@pledis_17）

年度專輯：Stray Kids
（圖源：Twitter@Stray_Kids）

年度歌曲：IVE

年度表演：NewJeans

年度舞台：林英雄

AAA Fabulous獎：林英雄，SEVENTEEN

AAA最佳藝人：ITZY，THE BOYZ，THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ，韓韶禧，徐仁國，朴敏英

AAA最佳演員：李宰旭，李濬榮，金世正，權俞利

AAA最佳演技表演：金永大，苞娜，崔始源，黃旼炫

AAA最佳音樂人：Peck Palitchoke，TREASURE，崔睿娜，LE SSERAFIM，NiziU
（圖源：Twitter@le_sserafim）

AAA最佳製作人：STARSHIP娛樂徐賢周（音）

AAA最佳選擇：宇宙少女CHOCOME，KARD，Kep1er，Stray Kids，PENTAGON，金宣虎

AAA最佳Achievement X HITO Communications：權俞利

AAA新人賞：IVE，NewJeans，LE SSERAFIM，姜丹尼爾，徐范俊
（圖源：Twitter@NewJeans_ADOR）

AAA Scene Stealer：柳炅秀

AAA亞洲名人：LYODRA，ITZY，BE：FIRST，PP Krit，Billkin Putthipong，金宣虎，權俞利

AAA Emotive獎：NMIXX，CRAVITY，羅人友

AAA Hot Trend獎：IVE，NiziU，林英雄，SEVENTEEN，李俊昊，朴敏英

AAA Icon獎：AleXa，VERIVERY，林在赫

AAA Idolplus人氣獎：金宣虎，防彈少年團

AAA DCM人氣獎：林英雄，BLACKPINK，金宣虎，金世正

AAA Potential獎：LIGHTSUM，TFN，KINGDOM，Billlie，姜丹尼爾

AAA Focus獎：Lapillus，TRENDZ，ATBO，周鶴年

AAA New Wave獎：TEMPEST，NMIXX，Kep1er，黃旼炫，崔始源
（圖源：Twitter@MINHYUN_PLEDIS）

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