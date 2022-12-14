BTS防彈少年團SUGA可能服「社會服務要員」役：2年前曾作肩膀手術，肩傷持續多年！

防彈少年團成員SUGA也傳出了要服役的消息。

12月13日，大哥JIN正式入伍，成為了隊內首個服役的成員。而沒過多久韓媒就曝光了SURA（29歲）被判定以社會服務要員身份服役的消息，除此之外尚未有入伍時間等具體兵役信息公開。 對此所屬經紀公司BIGHIT表示：「防彈少年團的成員們是打算陸續入伍，公司無法去確認個人信息。」

根據2020年修訂的《兵役法》，1993年出生的SUGA因受到了文化體育觀光部長官的延期入伍推薦，可以推遲至明年末再入伍。 之前JIN也是同樣的狀況，但他本人撤銷了申請。 雖然SUGA方面沒有公開被判定為「社會服務要員」役的原因，但坊間猜測這很有可能與2020年11月他左肩縫合手術有關。

當時BIGHIT就對外宣佈了這一消息，稱：「持續了8年的肩部問題已經通過手術成功解決了，他需要恢復時間，根據醫囑要休息一段時間。 SUGA本人為了之後的兵役以及能夠繼續延續歌手活動，認為健康最重要，與公司商量之後最終決定做手術。 術後他會暫定部份活動，專注於康復。」



此外，JIN入伍當天，防彈少年團的成員們也乘車陪同大哥一起前往。

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