超有長輩緣！同BTS Jin錄製節目的釀酒師傅，被發現特地製酒為Jin入伍祈福讓網友大喊：好暖～

人見人愛～

在爭論許久後，防彈少年團的兵役問題終於在不久前拍板定案，由大哥Jin打頭陣率先入伍！當兵日期愈來愈近、讓阿米的心也愈來愈不捨，不知道下次見到碩珍會是何時？



在入伍前夕，公司BIGHIT MUSIC對Jin即將入伍的消息發布聲明，對關心BTS的阿米們表達感謝，也說明Jin入伍當天公司方將不會舉行相關活動，避免現場發生無法預期的意外，希望大家都平安、用心的祝福Jin就好。



“We ask for your continued love and support for Jin until he finishes his military service and comes back. Our company will also strive to provide every support he needs during this time.” pic.twitter.com/92kQvZ3TCQ — haruharu (slow) (@haruharu_w_bts) December 6, 2022

超有長輩緣的Jin，在即將當兵前的日子，除了收到來自各界的祝福，網友也發現韓國知名釀酒師特地為Jin釀酒祈福。先前Jin在YouTube頻道中展現學習釀酒技術的紀錄影片，和名廚白種元一起探訪該釀酒師，讓大家也一起學習釀酒的學問。



而在最近網友發現，在釀酒師最新曝光的照片中，有一酒桶上貼著紙條寫：「祝BTS Jin能平安退伍」，原來他特地為Jin釀了酒並祈福，暗藏的暖心訊息讓大家都被融化，論壇上網友也瘋狂轉發！



From Park Rokdam’s facebook

alcohol brewing to commemorate bangtan Jin’s enlistment and wish for his safe discharge from military service

Brewing the “butterfly’s honey jar” and distillation of ‘jukryeokgo’*!

^you’ve worked hard. jin^ +

https://t.co/6eKL1H1Ofv pic.twitter.com/pTvcU32CE5 — lyssy(@btsbaragi_jk) December 6, 2022

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