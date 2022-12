超有長輩緣！同BTS Jin錄製節目的釀酒師傅，被發現特地製酒為Jin入伍祈福讓網友大喊：好暖～

人見人愛~

在爭論許久後,防彈少年團的兵役問題終於在不久前拍板定案,由大哥Jin打頭陣率先入伍!當兵日期愈來愈近、讓阿米的心也愈來愈不捨,不知道下次見到碩珍會是何時?



在入伍前夕,公司BIGHIT MUSIC對Jin即將入伍的消息發布聲明,對關心BTS的阿米們表達感謝,也說明Jin入伍當天公司方將不會舉行相關活動,避免現場發生無法預期的意外,希望大家都平安、用心的祝福Jin就好。



“We ask for your continued love and support for Jin until he finishes his military service and comes back. Our company will also strive to provide every support he needs during this time.” pic.twitter.com/92kQvZ3TCQ