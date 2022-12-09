超有長輩緣！同BTS Jin錄製節目的釀酒師傅，被發現特地製酒為Jin入伍祈福讓網友大喊：好暖～

超有長輩緣！同BTS Jin錄製節目的釀酒師傅，被發現特地製酒為Jin入伍祈福讓網友大喊：好暖～

明星   2022年12月9日   星期五12:41   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@bts_bighit）

人見人愛～

在爭論許久後，防彈少年團的兵役問題終於在不久前拍板定案，由大哥Jin打頭陣率先入伍！當兵日期愈來愈近、讓阿米的心也愈來愈不捨，不知道下次見到碩珍會是何時？

在入伍前夕，公司BIGHIT MUSIC對Jin即將入伍的消息發布聲明，對關心BTS的阿米們表達感謝，也說明Jin入伍當天公司方將不會舉行相關活動，避免現場發生無法預期的意外，希望大家都平安、用心的祝福Jin就好。

超有長輩緣的Jin，在即將當兵前的日子，除了收到來自各界的祝福，網友也發現韓國知名釀酒師特地為Jin釀酒祈福。先前Jin在YouTube頻道中展現學習釀酒技術的紀錄影片，和名廚白種元一起探訪該釀酒師，讓大家也一起學習釀酒的學問。

而在最近網友發現，在釀酒師最新曝光的照片中，有一酒桶上貼著紙條寫：「祝BTS Jin能平安退伍」，原來他特地為Jin釀了酒並祈福，暗藏的暖心訊息讓大家都被融化，論壇上網友也瘋狂轉發！

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