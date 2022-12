BTS V直播玩的遊戲讓他瞬間爆紅，玩家人數暴增數倍嚇壞大家：這影響力瘋了

這號召力瘋了!

作為全球人氣火紅偶像,BTS的V所做所用常常引起一波狂購風潮。先前戴上品牌KANGOL的藍帽、在MV「Dynamite」中亮相,結果不久後,品牌方表示因為泰亨的關係,讓銷售額達到千億的驚人數字,令人感嘆V的超強行銷影響力!



常常透過直播和粉絲分享生活的V,和粉絲互動就像朋友一樣!而在上月泰亨開了直播、在直播中玩了遊戲平台STEAM的遊戲《Fall Guys》和《Goose Goose Duck》,一小時期間吸引不少阿米觀看,結果在論壇上,大家紛紛瘋狂詢問關於遊戲的詳情,顯然因此被推坑了!



Lmaooo this is so funny that imposter k!ll!ng everyone except kim taehyung and he’s just done pic.twitter.com/j9mGDXUOVc

而在近日韓國遊戲雜誌《GameMeca》主編表示,《Goose Goose Duck》在最近突然獲得爆炸性人氣,大家發現在V的直播結束後,玩家人數開始瞬間激增數倍,甚至打入遊戲人氣榜!消息一出讓人再度驚嘆V的影響力真的無遠弗屆!



"It's speculated that the cause of the rapid increase in the number of users of Goose Goose Duck was the live broadcast of V BTS, on Nov 14.



In fact, in 10 days after V's broadcast, GGD's number of users increased 5 times & about 2 weeks later, it increased more than 10 times" https://t.co/e2EtU3P1J9 pic.twitter.com/r97Us90cib