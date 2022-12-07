IU人美又大方啊！給正在拍攝《阿斯達年代記2》的李準基＆申世景送上一人一輛應援餐車！

6日，IU 為正在拍攝《阿斯達年代記2》李準基＆申世景送上應援咖啡車和餐車。

咖啡車的橫幅又再次使用三行詩「李（이）：這個可以啊 準基歐爸的美貌 、準（준）：俊帥準基 準基歐爸的全名、基（기）：既定事實 準基歐爸又大發了。」而李準基也上傳認證照寫下：「是驚喜應援吧...知恩啊謝謝你～托你的福，所有工作人員都好好地享用了，也更加努力開心地投入拍攝。再次感動於為兩人一起應援的這份細心。」

另一個應援橫幅則寫著「申（신）：神通廣大的世景姊姊的能力、世（세）：世界上最棒的世景姊姊的性格、景（경）警察都要被叫來的姊姊的美貌。」申世景也發文寫著：「好好享用了，嘻嘻 炫耀一下！」

李準基和 IU 在2016年拍攝《月之戀人－步步驚心：麗》成為好友，一直延續著溫暖的友誼。10月，李準基為了看 IU 的演唱會，在地方拍攝的他還趕到首爾，演唱會結束後還寫下：「獲得了巨大的靈感和力量回到拍攝地。」而申世景在去年加入EDAM娛樂，歡迎儀式當天 IU 也親自送上蛋糕。



另外，《阿斯達年代記2》由李準基和申世景加入，張東健和金玉彬則繼續出演，塔貢的阿斯達王國和銀殲的亞高聯盟將面臨著賭上阿斯大陸命運的大戰爭。目前正在進行拍攝中，以2023年播出為目標。



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