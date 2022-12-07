親送專輯到具荷拉的靈前！KARA姜知英：「姐姐你能聽到我說的話嗎？我愛你，好想你」

為了慶祝團體成軍15周年，KARA 日前帶著新專輯《Move Again》回歸，而宣傳活動也到了尾聲。

6日，姜知英在 IG 寫下：「結束活動的時候要用什麼話來表達這種心情呢？這幾天我靜下心來，想了很多。現在這一切都還像做夢一樣，我和成員們在一起的時候就會變成超級強大的人，真的是做著非常了不起的事情、無比幸運的啊...在離開組合進行 SOLO 活動的這9年裡，我似乎忘掉了這些事情。」



接著她說：「能夠再次以 KARA 成員的身份回歸，真的很幸福！看到 KARA 這個名字讓很多人再次成爲一體，這次活動讓我很感激和幸福，感謝幫助我們『再次出發』的人們。」



她還說：「我們 KAMILI， 謝謝你們把不可能變成可能。如果沒有你們，這一切都實現不了，雖然時間很短，但是真的很幸褔對吧？我們以後經常見面吧！咳… 成員們！本來想帥氣地寫上謝謝的，但是感覺心臟彷彿要爆炸了，Pass，不說也知道嘛。」表達了自己的感激之情。



最後姜知英說：「還有姐姐！終於到來，對我們來說是非常美好的日子。你能聽到我說的話嗎？姐姐你所期盼的這一瞬間。我愛你！好想你。」並公開具荷拉靈骨塔的照片，在那放下了 KARA 的新專輯。而 〈WHEN I MOVE〉中的歌詞就有一段是「終於到來，對我們來說是非常美好的日子。Move your body 你能聽到我說的話嗎？你所期盼的這一瞬間」，原來就是成員們想對具荷拉說的話 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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