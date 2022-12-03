「奎利女神」只說真話！ITZY有娜發問團體長久的秘訣，Kara朴奎利直白回答：「要晚婚」

二代傳奇女團KARA回歸中，昨（2）日登上了《Music Bank》音放舞台，除了舞台本身，訪問環節也成了討論話題。

主持人有娜訪問朴奎利：「奎利前輩，我們ITZY也想像KARA前輩一樣長長久久活動，請問有什麼祕訣嗎？」



朴奎利回答：「我們的秘訣，就是有友情與愛情鞏固了團隊合作，想長長久久走下去，首先就要晚一點結婚喔各位。」朴奎利話還沒講完，KARA其他成員就笑出來，講完更是鼓譟XD。



仔細一想，KARA重聚的5位成員朴奎利、韓昇延、妮可、姜知英與許齡智，確實沒有人步入婚姻也可能都是單身中，朴奎利曾在2019年承認和東遠建設前會長長孫宋子浩戀愛ing，但去年9月戀情就告吹，而KARA裡唯一結婚的還是出道初期就離開的前成員金成熙。今年還有活動的長壽女團少女時代與2NE1也沒有人結婚。



網友們紛紛讚許朴奎利的幽默與直白。此片段在推特已高達2200則轉推，各國網友留言「二代偶像獨有的綜藝感」、「奎利太實際了」、「想念她的直言不諱，《明星金鐘》能為她重啟出特輯嗎」、「她還是那麼漂亮又幽默」……。



韓國Theqoo論壇‎也引發熱烈討論，原PO笑說「很現實的建議ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，底下留言布滿著相同笑聲，網友贊同原PO以外亦留言「不愧是奎利女神」、「奎利女神每篇文章都很好笑」、「很實際的發言，因為是直播更搞笑」、「適用於任何職場」、「女神果然只會說實話」、「奎利女神的話要銘記在心」……另外也有網友稱讚奎利還是一樣漂亮、很適合「公主切」髮型。

小編昨天（2日）才發文寫到‎「不知道『奎利女神』還會創造什麼名場面呢」

，沒想到我們奎利女神很快就創造了全新金句啊！

▼《Music Bank》官方剪輯片段（已定位01:13）



▼《Music Bank》KARA新歌〈WHEN I MOVE〉舞台也要看看～！



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