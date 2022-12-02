Kara朴奎利直播自提「奎利女神」，結果粉絲真的把她送上熱搜！過往綜藝名場面全被翻

KARA 29日睽違7年回歸，並在2022 MAMA AWARDS嗨唱經典歌曲串燒成為全場焦點，很快就以「KARA舞台」登上日韓推特熱門趨勢。想不到，很快就有另一個相關的關鍵字上榜──奎利女神。

*延伸閱讀：‎誰也嗨了一整晚KARA！新歌MV + dingo串燒 + MAMA舞台，真的是「我們愛過的女孩」ㅠㅠ‎

回到29日KARA在MAMA表演那天，她們表演完串燒與新歌舞台後，便在待機室用Tik Tok直播。她們聊到網路上的反應，奎利突然說：「我都搜尋了，我還在推特搜尋『奎利女神』。」旁邊妮可和姜知英毫不留情張大嘴大笑。



奎利沒想到的是，粉絲們聽見這句話，還真的把「奎利女神」送上熱搜！奎利自己也覺得荒唐，30日發了一篇IG限時動態：「什麼啊，這些瘋子…？」加上一長串顆顆顆笑聲「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，最後還留了「奎」字要大家繼續接龍呢！



先讓我們回顧「奎利女神」的由來，再點開推特上的「奎利女神」關鍵字一探究竟。

2009年，朴奎利某次和隊友們一同上綜藝節目《明星金鐘》，她介紹自己是KARA美貌擔當，卻馬上被隊友昇妍吐槽：「從來都沒有人說過，就自己介紹自己是美貌擔當。」奎利補充說明：「大家可能都還不知道，但我有人稱呼我為女神，爸爸媽媽這樣叫我。」奎利自信卻又天真的樣子馬上惹來全場大笑，自此被冠上「奎利女神」稱號，她也經常以此自居。



點開近日推特上的‎「奎利女神」‎關鍵字，三大名場面果然在內。一是《強心臟》裡姜鎬童分別訪問KPOP一二代女神Baby V.O.X的Bada及奎利：「什麼時候變成女神的？」Bada回答公司塑造形象的，奎利回答：「我自己塑造的。」



二是KARA在《Idol Big Show》受G-Dragon（GD）訪問，GD問奎利是否真的有公主病，奎利回答「首先，這不是病」馬上讓GD掩面失笑，奎利質問他為什麼笑：「在你看來我真的是公主病嗎？」GD馬上回答「沒有」但表情似乎很為難XDDD。



最經典的在這！某集《明星金鐘》四字接龍猜題，具荷拉提示「20代的漂亮女生」，朴奎利毫不猶豫回答「奎」，隊友妹妹們也很識相接龍填答「利」、「女」、「神」，這幕馬上成為名場面更成為迷因（哏），只要網友聊到朴奎利，一定會有人在底下留言接龍「奎利女神」。



「奎利女神」登上推特熱門趨勢後，不久也攻占了Theqoo論壇，接連有幾篇相關文章登上熱門，無論是討論推特上的奎利女神現象（‎文1‎、文2‎、‎文3）或是稱讚朴奎利至今素顏依舊美麗（‎文4），都會有網友會在底下接龍起來，八、九成留言都在玩哏！



更妙的是，《明星金鐘》電視台KBS的一個YouTube頻道，趁機剪輯了朴奎利在《明星金鐘》的所有名場面，相信不少看過KARA MAMA舞台的人都有被演算法推薦XD。底下網友留言「果然是獨一無二人設的奎利女神，真的太美了無法反駁」、「現在看也很搞笑，能風靡一時是有原因的」、「獨步的人設ㅋㅋㅋ當時的綜藝PD們應該很開心吧ㅋㅋㅋ」、「字字珠璣，17分鐘都不嫌多的名場面」。

KARA正在回歸中，參與了不少綜藝節目錄製，不知道「奎利女神」還會創造什麼名場面呢？

▼快來複習「奎利女神」《明星金鐘》名場面～！（接龍在17:13）



▼《強心臟》



▼《Idol Big Show》



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞