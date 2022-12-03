女神只说真话！ITZY有娜发问团体长久的秘诀，Kara「奎利女神」直白回答：「要晚婚」

二代传奇女团KARA回归中，昨（2）日登上了《Music Bank》音放舞台，除了舞台本身，访问环节也成了讨论话题。

主持人有娜访问朴奎利：「奎利前辈，我们ITZY也想像KARA前辈一样长长久久活动，请问有什么秘诀吗？」



朴奎利回答：「我们的秘诀，就是有友情与爱情巩固了团队合作，想长长久久走下去，首先就要晚一点结婚喔各位。」朴奎利话还没讲完，KARA其他成员就笑出来，讲完更是鼓噪XD。



仔细一想，KARA重聚的5位成员朴奎利、韩升延、妮可、姜知英与许龄智，确实没有人步入婚姻也可能都是单身中，朴奎利曾在2019年承认和东远建设前会长长孙宋子浩恋爱ing，但去年9月恋情就告吹，而KARA里唯一结婚的还是出道初期就离开的前成员金成熙。今年还有活动的长寿女团少女时代与2NE1也没有人结婚。

网友们纷纷赞许朴奎利的幽默与直白。此片段在推特已高达2200则转推，各国网友留言「二代偶像独有的综艺感」、「奎利太实际了」、「想念她的直言不讳，《明星金钟》能为她重启出特辑吗」、「她还是那么漂亮又幽默」……。



韩国Theqoo论坛‎也引发热烈讨论，原PO笑说「很现实的建议ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，底下留言布满著相同笑声，网友赞同原PO以外亦留言「不愧是奎利女神」、「奎利女神每篇文章都很好笑」、「很实际的发言，因为是直播更搞笑」、「适用於任何职场」、「女神果然只会说实话」、「奎利女神的话要铭记在心」……另外也有网友称赞奎利还是一样漂亮、很适合「公主切」发型。

小编昨天（2日）才发文写到‎「不知道『奎利女神』还会创造什么名场面呢」

，没想到我们奎利女神很快就创造了全新金句啊！

▼《Music Bank》官方剪辑片段（已定位01:13）



▼《Music Bank》KARA新歌〈WHEN I MOVE〉舞台



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