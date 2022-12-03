跟吸血公司說掰掰！李昇基官網關閉，HOOK娛樂辦公室遭扣押、或將接受稅務調查

李昇基本月1日向所屬社HOOK娛樂正式要求解約後，第二天官網就宣告關閉。 誰能想到，長達18年的合作關係竟是以這樣的方式畫下句點。

一般而言藝人的官網都是由所屬社管理，現在登入李昇基官網只顯示「網頁寄存服務結束」，意味著所屬社已徹底停業。

李昇基從2004年出道開始就在HOOK娛樂工作，把公司和權代表當做家人一樣信賴。 18年來，李昇基發行137首歌、賺進96億韓元，但公司竟一直欺騙說他的專輯入不敷出、是「負數歌手」，一分錢音源收入都未曾給他。 直到最近，李昇基收到職員錯誤發來的簡訊才知道自己有音源收入。



上月15日李昇基通過律師要求公開結算細則，17日權代表叫來公司理事和李昇基經紀人進行訓斥，還口出狂言：「我賭上我的名字，一定要弄死李昇基。」 D社曝光現場錄音後引起網友公憤。（影片46秒處）



HOOK娛樂上月25日發聲明否認音源未結算，稱去年續約時雙方已確認結算細則並簽訂協議書，但很快就被李昇基律師打臉：協議書是關於HOOK娛樂從李昇基這裡借走47億韓元投資不動產的事，李昇基從未收到任何音源收入結算書，HOOK娛樂是故意隱瞞該方面收入。



隨後D社又曝光權代表濫用法人卡消費28億韓元做私人用途、將親弟弟登記為假職員支付4億韓元、給母親每月500萬額度的法人卡等等，權代表才終於發聲明認錯道歉，表示會處理個人財產、負起責任。

韓國警察廳重大犯罪調查科已於11月10日對HOOK娛樂辦公室進行扣押搜查，韓國國稅廳也開始對對權代表和HOOK娛樂提交的稅務資料進行鑒定，如認定權代表及家人使用法人卡消費情況屬實，將針對逃稅嫌疑進行特別調查。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞